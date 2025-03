Katharina Hemmer und Semmieke Rothenberger siegen in Lier

Das internationale Dressurturnier in Lier auf Drei- und Vier-Sterne-Niveau war für die deutschen Teilnehmerinnen ein erfolgreiches Pflaster. Es reichte zu mehreren Siegen und Platzierungen.

Lier/BEL – Das belgische Pferdesportzentrum „Azelhof“ in Lier vor den Toren Antwerpens erfreut sich bei Dressurreiterinnen und -reitern großer Beliebtheit. In diesem Jahr bot es mit dem CDI3/4* gleich am ersten März-Wochenende ein Top-Event des Dressursports.

In der Vier-Sterne Tour war Katharina Hemmer die beste deutsche Teilnehmerin. Im Grand Prix wurde sie mit dem Oldenburger Denoix PCH v. Destano noch Dritte mit 72,587 Prozent. Im Special erklomm das Paar die Spitze. 72,085 Prozent reichten allerdings nur knapp zum Sieg. Die Belgierin Larissa Pauluis behauptete sich mit dem westfälischen Vitalis-Sohn First Step Valentin mit einem Rückstand von nur 0,127 Prozentpunkten auf dem zweiten Platz (71,958). Drittbestes Paar im Grand Prix Special waren Rikke Dupont und der dänische Wallach Grand Galiano v. Grand Galaxy Win (69,723).

Semmieke Rothenberger und der niederländische Wallach Farrington siegten in der Drei-Sterne Tour im Grand Prix mit 73,848 Prozent und mit 79,235 Prozent in der Kür. Letzteres war eine neue Personal Best auf internationalem Niveau für die beiden. Anna Schölermann und der Hannoveraner Bon Scolari kamen mit großem Abstand zum Siegerpaar auf Rang zwei mit 72,470 Prozent.

Für den Grand Prix Special der Drei-Sterne-Tour hatten sich Lisa Müller und Helen Langehanenberg entschieden. Müller belegte mit Gut Wettlkam‘s Zonik Hit OLD Platz drei mit 68,851 Prozent. Helen Langehanenberg reihte sich mit dem Millennium-Sohn Magnanimous an vierter Stelle mit 68,617 Prozent ein. Alejandro Ascencio Mendez ritt auf dem Lusitano-Hengst Gaviao dos Cedros zu 70,851 Prozent und damit zum Sieg. Die britische Weltmeisterin Charlotte Fry präsentierte den niederländischen Nespresso, einen Sohn des jüngst verstorbenen Negro, auf Rang zwei mit 69,149 Prozent.

– fn-press/AK –