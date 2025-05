Katrin Eckermann und Chao Lee triumphieren in Madrid

Ein weiterer Erfolg für Katrin Eckermann und die Stute Chao Lee aus der Zucht ihres Vaters Otmar. Dieses Mal konnten sie das Hauptspringen am Samstag in Madrid für sich entscheiden.

Mit einer mutigen wie präzisen Runde sicherte sich Katrin Eckermann mit der Stute Chao Lee v. Comme il faut–Chacco Blue den Sieg in der traditionsreichen Copa S.M El Rey, dem Hauptspringen am Samstagabend im Rahmen der Longines Global Champions Tour in Madrid.

Chao Lee und die großen Plätze

Eckermann musste als zweite Starterin im 14-köpfigen Stechen vorlegen und blieb fehlerfrei in 38,51 Sekunden. Damit setzte sie ein Ausrufezeichen, an dem sich die Konkurrenz die Zähne ausbiss. Am nächsten kam ihr der Belgier Gilles Thomas mit Luna van het Dennehof in 39,37 Sekunden. Christian Ahlmann, der mit Mandato van de Neerheide ebenfalls fehlerfrei blieb, komplettierte das Podium mit einer Zeit von 39,75 Sekunden.

„Sie ist einfach unglaublich“, schwärmte Eckermann nach dem Sieg über ihre Stute. „Wir könnten als Familie nicht stolzer sein, dass wir sie selbst gezogen haben. Sie gibt in jedem Parcours alles – und sie liebt große Rasenplätze.“ Dass Chao Lee in Form ist, hatte sie bereits in Mexiko und am Vortag in Madrid gezeigt. „Und dann vor dieser Kulisse – das ist einfach etwas ganz Besonderes.“

Ein emotionaler Abschied

Dass der Sport nicht nur von Sekunden, sondern auch von Emotionen lebt, zeigte sich beim letzten Start im Parcours: Lokalmatador Eduardo Álvarez Aznar startete ein letztes Mal mit seinem langjährigen Partner Rokfeller de Pleville. Zu den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro und Paris haben es die beiden gebracht, ebenso zu den Weltreiterspielen in Caen (2014) und Tryon (2018), zu zwei Weltcup-Finals sowie zu den Europameisterschaften 2015, 2017 und 2019. Nun also sollte es die letzte Runde werden für den 20-jährigen Selle-Français-Hengst v. L’Arc de Triomphe aus der Zucht von Valérie Allix. Das „große Märchen“ blieb zwar aus, der Spanier beendete seinen Ritt vorzeitig – Applaus und stehende Ovationen waren Aznar und „Roky“ dennoch gewiss. Der offizielle Abschied folgt heute.

Ergebnisse