Kent Farrington ist die neue Nummer eins der Springreiter-Weltrangliste

Es gibt eine neue Nummer eins in der Weltrangliste der Springreiter. Nach fast drei Jahren hat Kent Farrington den Führungswechsel geschafft.

Kent Farrington ist als besonders zielstrebig bekannt. Nun hat er ein großes Ziel erreicht. Henrik von Eckermann, der seit fast drei Jahren die Nummer eins der Weltrangliste der Springreiter war, verdrängt und selbst die Spitzenposition eingenommen.

Es geht also doch noch, dass ein anderer als von Eckermann an Nummer eins steht. Der Schwede ist momentan gar nur noch die Nummer drei, denn auch der Brite Ben Maher schob sich an ihm vorbei.

Bester deutscher Springreiter ist Christian Kukuk als Vierter. Richard Vogel rangiert auf Platz neun. Daniel Deußer ist 18., Janne Friederike Meyer-Zimmermann 28. und Sophie Hinners arbeitete sich auf Platz 31 vor.

Die komplette neue Weltrangliste gibt es hier.