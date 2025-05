Kevin Stauts Olympiasieger Rêveur de Hurtebise mit 24 Jahren verstorben

Der belgische Wallach Rêveur de Hurtebise, der unter Malin Baryard-Johnsson und vor allem Kevin Staut hocherfolgreich war, ist mit 24 Jahren verstorben.

Der belgische Wallach Rêveur de Hurtebise ist im Alter von 24 bei seinen Besitzern, dem Haras des Coudrettes, gestorben. Dies teilten die Besitzer auf ihren Social Media Accounts mit.

„Mit großer Trauer müssen wir euch mitteilen, dass Rêveur de Hurtebise heute im Alter von 24 Jahren eingeschlafen ist. Seit seinem Abschied vom CSIO La Baule 2019 verbrachte Rêveur glückliche Tage im Haras des Coudrettes direkt vor unseren Fenstern und teilte seine Koppel mit seinem Kumpel Lacrimoso. Wir möchten dem gesamten HDC-Team von ganzem Herzen danken, insbesondere Julie, Sébastien, Tristan und Jean Loïc, die Rêveur in den letzten sechs Jahren so sehr verwöhnt haben.“

Rêveur de Hurtebise wurde 2001 als Sohn des Kashmir van Schuttershof geboren. Die Schwedin Malin Baryard-Johnsson brachte den Wallach in den großen Sport. Sie stellte ihn dort bis auf 5*-Niveau vor. In zahlreichen Großen Preisen wie Zürich oder Helsinki waren die beiden ab 2009 platziert. 2012 übernahm der Franzose Kevin Staut die Zügel des nun Elfjährigen. Mit ihm gehörte Rêveur de Hurtebise zu zahlreichen Championats-Teams.

Silber in Caen, Gold in Rio

Zunächst waren die beiden Teil des französischen Silberteams bei den Heim-WEG in Caen 2014. Dann nahmen sie in Aachen an der EM 2015 teil und wurden mit dem Team Fünfte und im Einzel Zehnte. Der größte Erfolg des Paares war jedoch der Gewinn der Olympischen Goldmedaille in Rio 2016 mit der französischen Mannschaft. 2017 gewannen sie das Top Ten Finale in Genf und waren Teil des siebtplatzierten französischen EM-Teams. 2019 wurde Rêveur de Hurtebise verabschiedet und genoss seitdem seinen Ruhestand.

Wir verneigen uns vor einem der Großen der vergangenen Jahre, der in seiner langen Karriere mit gleich zwei Reitern auf allerhöchstem Niveau im Parcours unterwegs war. Mach´s gut, Rêveur de Hurtebise! Du wirst uns fehlen!