Laura Strobels Villeneuve nun Juniorenpferd für ehemalige Children-Europameisterin

Der Fuchshengst Villeneuve, ehemaliger Silbermedaillengewinner der WM junge Dressurpferde unter Laura Strobel und hoch erfolgreich in der internationalen kleinen Tour, wird Lehrpferd.

Der zwölfjährige Rheinländer Villeneuve geht demnächst unter Eve Catherine Bartels. Die 15-Jährige hatte 2022 zur deutschen Mannschaft gehört, die Gold bei den Europameisterschaften der Children in Ungarn gewonnen hat. Damals saß sie im Sattel des Oldenburger Wallachs Freispiel. Den reitet sie auch heute noch, war mit ihm inzwischen bei internationalen Junioren-Turnieren und in Klasse S platziert. Freispiel ging zwischendurch unter anderem kurzzeitig unter Dorothee Schneider – wie sein neuer Stallkamerad.

Villeneuve gehörte bislang dem Gestüt Vorwerk, hinter dem die Österreicherin Sissy Max-Theurer steht. Sie hatte den Fuchs v. Vitalis-Dancier (Z.: Edeltraud Hähn) bei der Körung 2014 in Westfalen entdeckt, die er als Reservesieger verließ. Er ging zu Dorothee Schneider zur weiteren Ausbildung. Dort nahm sich Laura Strobel seiner an und stellte ihn hoch erfolgreich in Jungpferdeprüfungen vor. Unter anderem gewannen sie Bronze beim Bundeschampionat der vierjährigen Hengste 2016 und wurden Vierte 2015. Der größte Erfolg der beiden war aber die Silbermedaille bei der WM junge Dressurpferde 2018 in Ermelo.

In der Saison darauf gab es die ersten S-Einsätze unter dem Sattel von Dorothee Schneider, die Villeneuve mehrfach gewann. 2020 war Achter im Finale des Nürnberger Burg-Pokal Finales mit Schneider. Danach wurde es turniermäßig erst einmal ruhig um ihn. Im Frühjahr 2023 kehrte er zurück, nun wieder mit Laura Strobel im Sattel, die inzwischen auf dem Gestüt Vorwerk als Bereiterin angeheuert hat. Bei sechs internationalen Starts in Prix St. Georges und Intermédiaire I waren sie fünfmal siegreich und einmal Zweite.

Nun geht er also unter Eve Catherine Bartels, die ihn auf ihrer Instagram-Seite schon zuhause begrüßt hat.

Zuerst hatte Eurodressage von dem Wechsel berichtet.