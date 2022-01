Das Gewinner-Projekt des Vereins

Doch was zeichnet den Verein südlich von Siegen besonders aus? Antwort: Eine ganz besondere Idee. Die Zutaten: Vereinsmitgliedern und Schulpferde. Diese bauten die besagte Brücke zu den Menschen, die am Projekt teilnahmen und deren Angehörigen. Die Rede ist von Bewohnern der Kinderinsel, einer Station mit Wohncharakter für Kinder und Jugendliche. Sie gehört zur DRK Kinderklinik Siegen. Das Angebot des Reitvereins Eiserfeld: Alle, die in der Kinderinsel wohnen, können mit Pferden in Kontakt kommen. Klingt einfach, ist es aber nicht ohne weiteres. Denn die Einrichtung ist nichts anderes als eine Intensivstation für Menschen mit Grunderkrankungen, die eine teilweise oder vollständige Atemunterstützung benötigen. Beatmen und Pferd, das ist eine Herausforderung. Eine, die der Verein aber geschultert hat. In der zehn Kilometer entfernt liegenden medizinischen Einrichtung soll unter den medizinisch und sicherheitsrelevanten Anforderungen ein Stück Normalität geschaffen werden. Und ein Erlebnis: die Begegnung mit dem Pferd. Sein warmes, weiches Fell spüren, sich von seinen Bewegungen mitnehmen lassen. Die leichten Kontakte, ein sanfte Anstupsen der Pferdenase, erleben. Jeder, der Pferde mag, weiß, wie gut das der Seele tun kann.