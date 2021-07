Live-Auktion & Olympische Spiele mit Sandro Hit

Bei den Olympischen Spielen in Tokio stellt der Oldenburger Sandro Hit die meisten Nachkommen für die Dressur. Und auch bei der ersten Oldenburger Live Elite-Fohlenauktion 2021 ist der Starhengst in den Pedigrees vertreten.

In Tokio starten die Sandro Hit-Nachkommen Showtime/Dorothee Schneider, Salvino/Adrienne Lyle, Scolari/Shingo Hayashi, Sebastien/Lindsay Kellock und Sir Donnerhall II OLD/Morgan Barbancon Mestre. In Vechta an den Start gehen wird Sweetest Taboo v. Sandro Hit – Don Schufro – Akzent II. Ihre Mutter Dina stellte neun Elite-Auktioniken für Vechta, darunter Preisspitze Francis Drake v. Franklin, der sich mit Höchstnoten für das Bundeschampionat qualifizierte.

Schauen Sie hier Impressionen von Sweetest Taboo: https://youtu.be/JzbYe-yOZr4

Mit Duc de Normandie v. Dynamic Dream – Sandro Hit – Donnerhall entsendet Sandro Hit einen typvollen Enkel mit allerbesten Bewegungswerten. Mutter Sandro Lady stellte bereits drei gekörte Söhne.

Schauen Sie hier Impressionen von Duc de Normandie: https://youtu.be/NNLJ2yw2euM

Und mit Jorginho v. Jovian – Sandro Hit – Ramiro’s Match, bereichert ein modernes Hengstfohlen mit drei überzeugenden Grundgangarten die Kollektion. Mutter Romina M ist die Schwester des Prix St. Georges-erfolgreichen Summer Hit v. Sandro Hit/Andrea Landy-Silling sowie Sandomere v. Sandro Hit/Grand Prix-erfolgreich mit Merrie Velden, USA.

Schauen Sie hier Impressionen von Jorginho: https://youtu.be/s2rVTW2k1Ng

Bond’s Hit v. Bonds – Sandro Hit – Rubinstein I aus Weihegold OLD’s Mutterstamm. Mutter Weissena Gold lieferte das Spitzenfohlen Fürstenschatz.

Schauen Sie hier Impressionen von Bond’s Hit: https://youtu.be/6pN046H_rcc

Live-Auktion während Olympia: Start am 31. Juli

Bewegungsstark, modern und mit erstklassigen Pedigrees ­– so präsentiert sich die handverlesene Elite-Fohlenkollektion am Samstag, 31. Juli, im Oldenburger Pferde Zentrum Vechta. Nutzen Sie Ihre Chance und entdecken Ihren Zukunftsstar. Ab sofort steht die Kollektion der 22. Elite-Fohlenauktion online für Sie bereit: https://oldenburger-pferde.com/de/auktion/kollektion/

Sie haben die Möglichkeit live vor Ort, online auf www.oldenburger-auction.com oder am Telefon auf Ihren Favoriten zu bieten. Die Live-Auktion startet am Samstag, 31. Juli, um 12.00 Uhr mit der Präsentation der Elite-Fohlen, gefolgt von der Fohlenauktion um 15.00 Uhr.

Beratung und Kundenservice:

Dressurpferde:

Thomas Rhinow: +49(0)172-9748487 oder [email protected]

Daniel Pophanken: +49(0)175-2930926 oder [email protected]

Manuel Springhetti: +49(0)170-7093018 oder [email protected]

Springpferde:

Philip Bölle: +49(0)171-1893792 oder [email protected]

Benjamin Stratmann: +49(0)151-54408395 oder [email protected]

Informationen, Telefon-Bietaufträge und Katalogbestellungen:

Elisabeth Gerberding: +49(0)4441-935512 oder [email protected]

Heike Arends: +49(0)4441-935531 oder [email protected]