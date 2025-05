Marbach: Start-Ziel-Sieg für Louise Romeike vor Malin Hansen-Hotopp

Es war das Wochenende der Schwedin Louise Romeike und ihres Schimmels „Tony“. Die Führung aus der Dressur gab sie bis zuletzt nicht mehr ab. Nina Schultes konnte das Berufsreiterchampionat für sich entscheiden.

Was für ein Wochenende für Louise Romeike und ihren Caspian bei der Internationalen Marbacher Vielseitigkeit. Die Schwedin und ihr „Tony“ dominierten die Vier-Sterne-Kurzprüfung von Anfang bis Ende. Im Sattel ihres Crumble–Heraldik-Nachkommens aus der Zucht von Hans Beil blieb Romeike bereits in der Dressur mit 25,0 Minuspunkten deutlich unter der 30-Punkte-Marke. Die Geländerunde am Samstag – sie hätte auch eine Stilprüfung sein können – für die 34-Jährige und ihr elfjähriges Olympiapferd. Mit ihm ist sie nunmehr seit fünf Jahren auf internationalem Parkett unterwegs und noch länger seine Ausbilderin. 3,6 Punkte für Zeitüberschreitung kassierte sie in Marbachs anspruchsvollem hügeligen Gelände. Ein Abwurf im heutigen Springen kam hinzu, das reichte für den Sieg mit 32,6 Minuspunkten.

Nur einen Hauch dahinter platzierte sich Malin Hansen-Hotopp mit Carlitos Quidditch K. Als Einzige im Spitzenfeld blieben sie ohne Springfehler (33,4 Minuspunkte). Das Paar, das bei den letzten Europameisterschaften Team-Silber gewann, hatte sich in der Dressur mit Platz sechs eine solide Ausgangsposition verschafft. Im Gelände konnten die beiden ihre Stärken ausspielen, blieben nur zehn Sekunden über der Zeit und machten dank der heutigen Nullrunde erneut Plätze gut. „Lehrbuchreife Runden im Gelände und Springen“, lautete das Lob von Bundestrainer Peter Thomsen für das routinierte Paar aus Mecklenburg-Vorpommern.

Auf Rang drei folgte mit Frida Andersen eine weitere Schwedin. Sie und ihre Stute Stonehavens Baby Blue schafften als eines von nur drei Paaren die Geländestrecke ohne Zeit- und Hindernisfehler. Im Parcours jedoch blieb eine Stange nicht in der Auflage, sodass die beiden mit 36,5 Minuspunkten Dritte wurden. Bonus: Mit ihrem Olympiapferd Box Leo wurde Frida Andersen Sechste (37,3).

Nina Schultes’ Stündlein beim Berufsreiterchampionat

Im Rahmen der Vier-Sterne-Prüfung wurde auch das Deutsche Berufsreiterchampionat der Vielseitigkeitsreiter entschieden. Der Titel ging an die 31 Jahre alte Pferdewirtschaftsmeisterin und mehrfache Bayerische Meisterin Nina Schultes, die im Spessart auf dem Lohrbachhof beheimatet ist. Mit dem 18-jährigen Grand Prix, den Julia Mestern ausgebildet und in den Sport gebracht hat, 2019 eine kurze Zeit bei Louise Romeike war und 2020 zu Nina Schultes wechselte, kamen 39,3 Minuspunkte zusammen. Anna Siemer und ihre Stute FRH Butt’s Avondale kamen im Championat der Berufsreiter auf den Silberrang (44,6) vor Vanessa Bölting auf Ready To Go W (47,4).

Zufriedene Gesichter bei Veranstaltern – Perspektiven für 2026

Mit der ersten Ausgabe unter neuer sportlicher Leitung zieht Turnierleiterin Danièle Vogg ein positives Fazit. „Wir hatten ideales Wetter und ein eingespieltes Team. Das war eine rundum gelungene Veranstaltung“, sagte die Schweizerin, die auch die Turniere in Avenches und Zürich verantwortet.

Holger Sontheim, Vorsitzender der veranstaltenden Interessengemeinschaft der Vielseitigkeitsreiter in Baden-Württemberg (IGV-BW) habe zwar im Vorfeld „ein bissle Bauchweh“ gehabt, „wie die individuell guten Leute als Team zusammenarbeiten würden“, aber das war schnell verflogen. Spätestens am Geländetag mit rund 4.000 Zuschauern zeigten sich die Verantwortlichen glücklich und zufrieden. Für 2026 gäbe es bereits Pläne, die Logistik und Stallorganisation weiter zu verbessern.