Marc Houtzager gewinnt mit Sterrehofs Dante bei DKB Pferdewoche

Einen großen Vorsprung auf die Konkurrenz verschafften sich Sterrehofs Dante und ihr Reiter Marc Houtzager im Championat von Hohen Wieschendorf, dem zweitwichtigsten Springen des Turniers.

Bei der DKB Pferdewoche auf dem Erdbeerhof Glantz in Hohen Wieschendorf sind in dieser Woche zahlreiche große Namen unterwegs. Am Samstag gewann das älteste im Championat teilnehmende Pferd die prestigeträchtige Prüfung. 17 Jahre alt ist Sterrehofs Dante, jedoch immer noch fix unterwegs wie eh und je. Ein Pferd, das wahrlich keiner mehr vorstellen muss und das schon alles erreicht hat. Unzählige Siege und Platzierungen gehen auf das Konto von Sterrehofs Dante mit ihrem niederländischen Reiter Marc Houtzager. An den Olympischen Spielen 2021 in Tokio haben die beiden ebenfalls teilgenommen.

In Hohen Wieschendorf betonte Houtzager: „Ich bin unendlich stolz auf sie! Auf alles, was sie erreicht hat. Sie muss niemandem mehr etwas beweisen, aber es macht ihr immer noch riesigen Spaß zu springen. Sie mag schnell laufen. Heute hat das für den Sieg gereicht und das macht diesen Tag natürlich ganz besonders!“

Jüngstes Pferd auf Platz sechs

In 43,78 Sekunden ließ die Canturano-Tochter die Konkurrenz, bestehend aus zwölf anderen Paaren, wahrlich weit hinter sich. Die Zweitplatzierten, Gerrit Nieberg und sein zehnjähriger Emerald-Sohn Ping Pong van de Lentamel, benötigten 45,11 Sekunden für ihre fehlerfreie Runde. Der auffällige Schecke macht unter Nieberg in den vergangenen Monaten immer wieder auf sich aufmerksam.

Platz drei ging an Marco Kutscher und den Holsteiner Catalido-Sohn Catelly. Dahinter platzierten sich ein Niederländer und zwei Deutsche mit jeweils einem Springfehler im Stechen. Kevin Jochems wurde mit Shanroe Peeters Vierter. Es folgte Olympiasieger Christian Kukuk mit dem elfjährigen Wallach Espoir Blanc Cristal. Sophie Hinners ritt mit dem jüngsten Pferd der Konkurrenz, dem achtjährigen Westfalen Iron Dames Abou-Chaker NRW, auf Platz sechs.

