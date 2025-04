Marcus Ehnings Calanda ist Mama geworden

Marcus Ehnings Schimmelstute Calanda ist Mutter eines gesunden Stutfohlens von Highway TN geworden, wie ihr ehemaliger Reiter bei Instagram bekanntgab.

Marcus Ehnings Erfolgsstute Calanda ist Mutter eines gesunden und zuckersüßen Stutfohlens geworden. Auf seinem Instagram-Account zeigt der Springreiter ein goldiges Bild der beiden wenige Stunden nach der Geburt.

Vater des Stütchens ist Highway TN N.O.P., 13 Jahre und aus der KWPN-Zucht, der im Besitz des Stal Nijhof steht. Sein Vater ist wiederum Eldorado van de Zehoek, der unter Willem Greve Erfolge feierte. Dies tut auch Highway TN, denn Willem Greve ist auch sein Reiter und brachte ihn von der WM der jungen Springpferde bis hin zur 5*-Prüfungen. Erst jüngst sorgten die beiden für enorme Aufmerksamkeit, als sie zunächst in Leipzig den Großen Preis und dann den Rolex Grand Prix in s´Hertogenbosch gewannen. 2023 nahmen die beiden an der EM in Mailand teil und wurden im Einzel Zehnte.

Marcus Ehnings Hannoveraner Schimmelstute Calanda ist mittlerweile 17 Jahre alt und wurde 2023 in Riesenbeck aus dem Sport verabschiedet. „Calanda ist ein fantastisches Pferd! Sie ist einfach grundschnell und kein anderes Pferd in meinem Stall liefert so konstant Null-Runden wie sie!“, sagte Ehning, nachdem die beiden zu Beginn ihrer Karriere das Finale der Youngster Tour in Aachen gewonnen hatten. Zur Welt kam Calanda bei Heinz Lorentz in Regesbostel. Sie war das erste Fohlen der Cassandra v. Chasseur-Glockenklang-Wilhelm Tell. Calandas Vater ist Calido I. 305.000 Euro gewann die Stute im Laufe ihres Lebens in Springen bis auf 5*-Niveau. 2022 nahm sie am Weltcup-Finale teil.

Wir wünschen dem Team Ehning viel Freude und immer Gesundheit für den neugeboren vierbeinigen Nachwuchs.