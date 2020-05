Secretariat ist der Champion der Champions bei virtuellem Kentucky Derby

Von War Admiral bis American Pharoa, von Secretariat bis Justify – auch wer nicht unbedingt ein Fan des Galoppsports ist, hat wahrscheinlich schon von diesen Rennpferden gehört. Ihnen, wie auch den weiteren neun Teilnehmern des ersten virtuellen Kentucky Derbys der Geschichte ist eines gemein: Sie alle haben nicht nur in Churchill Downs triumphiert, sondern anschließend auch noch in den beiden weiteren Klassikern des US-Rennsports, dem Preakness und den Belmont Stakes.

Jetzt, da das Kentucky Derby 2020 wegen der Corona-Pandemie auf September verschoben werden musste, haben die Macher sich etwas Besonderes einfallen lassen: Sie haben die 13 Triple Crown-Sieger in einem historischen Rennen virtuell gegeneinander antreten lassen, um herauszufinden, wer im Direktvergleich eigentlich der schnellste gewesen wäre. Es stellte sich heraus, dass die heutigen Galopper nicht unbedingt die schnelleren gewesen wären. Wobei das im Falle von Secretariat nicht weiter verwunderlich ist. Schließlich steht sein Streckenrekord von 1973 bis heute. In 1:59:40 fegte er damals durchs Ziel.

Secretariat, auch bekannt als „Big Red“, war ein Volksheld, dem Walt Disney 2010 einen Film widmete. Mehr zu seiner Geschichte sowie das Video von seinem legendären Belmont Stakes-Sieg finden Sie weiter unten. Hier nun erst einmal Secretariats virtueller Triumph.

Watch it again! The 13 Triple Crown winners face off in a virtual race under the Twin Spires of Churchill Downs.

Donate to COVID-19 relief at https://t.co/6W7xpgby5a. | #KyDerbyAtHome pic.twitter.com/QCDkrrPB5p

