25. Auflage Partner Pferd Leipzig: Ab heute startet der Vorverkauf

Drei Weltcup-Disziplinen, Messeerlebnis und Spitzensport: Die Partner Pferd Leipzig in den Messehallen wird Ende Januar 2023 zum 25. Mal stattfinden. Ab heute gibt es Karten im Vorverkauf. Mit einem Extra-Goodie.

Wer Karten für die Partner Pferd Leipzig 2023 sucht, wird ab heute fündig. Dann steht nach dem Weltcupfinale in diesem Jahr das 25. Jubiläum an. Am 1. September 2022 ist der offizielle Ticketverkauf um 9 Uhr gestartet. Es gibt unterschiedliche Kartenkategorien:

– Messe-Tageskarten, die den Besuch der Ausstellung ermöglichen

– Turnierkarten für den Besuch von Ausstellung mit Zugang zu den Tribünen der Sportarena

Am einfachsten ist die Bestellung der Karten für alle Ticketarten im Internet unter www.partner-pferd.de/tickets. Aber auch Vorverkaufsstellen oder die telefonische Vorverkaufsnummer 0800-2181050 sind Anlaufstellen.

Neu bei der 25. Partner Pferd Leipzig

Damit die Zuschauer problemlos (und auch energiesparend) bis zum Messeende gelangen können, wird es zur 25. Auflage des Events noch eine Neuheit geben. Die Tickets gelten am Besuchstag auch als Fahrkarte für die öffentlichen Verkehrsmittel des MDV in den ausgewählten Tarifzonen gelten. Das spart Kosten und nachhaltig ist es außerdem.

Neben den Springreitern werden auch Fahrer und Voltigierer um Weltcuppunkte kämpfen an den vier Tagen in Leipzig. Termin ist der 19. bis 22. Januar 2023. Das Weltcupspringen, das sportliche Highlight des Programms, wird am Sonntag stattfinden.

Infos unter www.partner-pferd.de