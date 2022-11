Auftakt FEI-Vollversammlung: Tierschutz, Bettina Hoy Athletensprecherin, Korruption

Bei der FEI-Vollversammlung in Kapstadt kam der Vorstand des Weltreiterverbandes (FEI) gestern erstmals zusammen. Tierschutz und die „Social License“, die über die Zukunft des Pferdesports mitentscheiden wird, war ein Thema. Außerdem wurden die Ergebnisse der Wahlen der Athletensprecher bekanntgegeben. Zwei Deutsche sind gewählt.

Heute kommen die einzelnen Regionalgruppen zusammen im Rahmen der FEI-Vollversammlung und auch die kontinentalen Verbände wie die EEF (mit deren Präsidenten Theo Ploegmakers wir ein interessantes Interview führen konnten, das in der Dezember-Ausgabe des St.GEORG veröffentlicht wird). Morgen geht es dann in den einzelnen Tagungseinheiten um viele Themen, so auch die Social License to operate, kurz Social License, sprich die Frage, wie die Öffentlichkeit dem Pferdesport zukünftig gegenüberstehen wird.

So stand dieses Thema neben Regularien schon zum Auftakt der Vollversammlung auf der Tagesordnung der Vorstandssitzung.

Die Vorsitzende der neugegründeten Kommission für Ethik und Wohlbefinden im Pferdesport (Equine Ethics & Wellbeing Commission), die Neuseeländerin Professor Dr. Natalie Waran, stellte sich selbst und den Ansatz ihrer Kommission zum Auftakt der FEI-Vollversammlung vor: „Als Akteure im Pferdesport haben wir alle einen Hintergrund von Traditionen, von denen uns viele lieb und teuer sind.

Aber um Probleme im Zusammenhang mit der Social License anzugehen, müssen wir bereit sein, aus neuen Forschungsergebnissen zu lernen und unser Handeln gegebenenfalls anzupassen.

Als Pferdesportler sind wir Ihre kritischen Freunde, und wir wollen Sie nicht nur dabei unterstützen, das Wohlergehen der Pferde zu schützen, sondern auch die künftige Nutzung des Pferdes in Sport, Freizeit und Erholung sicherzustellen. Wir werden dem Vorstand Ratschläge und Empfehlungen zur Überprüfung vorlegen. Es liegt schließlich am Vorstand, diese anzunehmen und in die Praxis umzusetzen“.

Neue Athletenvertretung bei FEI-Vollversammlung

Am Samstag wird über diverse Vorschläge der Kommission bei der FEI-Vollversammlung gesprochen werden. Die Wahlergebnisse der Abstimmung über neue Aktivensprecher wurden bekanntgegeben. Mit Bettina Hoy in der Vielseitigkeit, die auf den Briten William Fox-Pitt folgt und Sabrina Arnold für den Distanzsport sind zwei international seit langem hoch erfolgreiche deutsche Frauen nun die Ansprechpartnerinnen für Belange in ihren Disziplinen.

Gewählt wurden, um für ihre Disziplin zu sprechen:

Springen: Rodrigo Pesso (BRA)

Dressur: Yvonne Sylvia Losos de Muñiz (DOM)

Vielseitigkeit: Bettina Hoy (GER)

Fahren & Para Fahren: Franz Schiltz (LUX)

Distanzreiten: Sabrina Arnold (GER)

Voltigieren: Lambert Leclezio (FRA)

Para Dressur: Erin Orford (GBR)

FEI gegen Korruption

Die FEI ist eingeladen worden, im Lenkungsausschuss der International Partnership Against Corruption in Sport (IPACS) aktiv zu werden. Die Organisation aus Regierungen, Olympischen Sportarten und regierungsübergreifenden Organisation, möchte der Korruption den Kampf ansagen. Die FEI ist der einzige Weltsportverband im Lenkungsausschuss. Das wurde bei der FEI-Vollversammlung bekanntgegeben.