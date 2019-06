Balve, Luhmühlen & Hagen: Was, wann, wo?

In nicht weniger als drei Disziplinen werden am Wochenende neue Deutsche Meister gekürt. Für Dressur und Springen erfolgt die Titelvergabe in Balve, parallel geht es in Luhmühlen ab in den Busch. Der Nachwuchs ist hingegen bei den Future Champions in Hagen am Start. Die sportlichen Highlights und TV-Zeiten im Überblick.

Das Balve Optimum wird in diesem Jahr erstmals durch einen neuen Titelsponsor unterstützt. Uhrenhersteller Longines engagiert sich seit über 100 Jahren für den Pferdesport – nun also auch in Balve. In der Dressur werden die Medaillen im Grand Prix Special und in der Kür vergeben. Die Springreiter kämpfen bei den Herren und Damen getrennt um den jeweiligen Titel. Das gesamte Turnier wird bei ClipMyHorse.TV live übertragen. Am Samstag zeigt der WDR von 15:30 bis 17:00 Uhr die Entscheidung der Deutschen Meisterschaften im Grand Prix Special sowie bei den Springreiterinnen im Parcours. Sonntag gibt es im WDR ab 14:45 Uhr die Deutschen Meisterschaften der Springreiter und die Grand Prix Kür zu sehen.

Die Highlights in Balve

Donnerstag, 13. Juni 2019

Springen:

9:30 Uhr: Optimum Welcome Preis: Eröffnungsspringen Mittlere & Große Tour, CSI2*

18:00 Uhr: Deutschlands U25 Springpokal der Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport: Springprüfung Kl. S** – 1. Qualifikation

Freitag, 14. Juni 2019

Springen:

7:00 Uhr: Deutschlands U25 Springpokal der Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport: Springprüfung Kl. S**, 2. Qualifikation

10:30 Uhr: Springprüfung Kl. S***: 1. Wertung Springreiterinnen

15:30 Uhr: Preis des Landes Nordrhein-Westfalen: Springprüfung Kl. S**** mit zwei Umläufen, 1. Wertung Springreiten

Dressur:

10:30 Uhr: Grand Prix de Dressage: Qualifikationsprüfung, MEGGLE Champion of Honour

14:30 Uhr: Qualifikation zur Finalqualifikation zum Nürnberger Burg-Pokal der Dressurreiter: St.-Georg-Special

Samstag, 15 Juni 2019

Springen:

12:00 Uhr: Deutschlands U25 Springpokal der Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport: Springprüfung Kl. S*** mit Stechen

14:15 Uhr: Deutsche Meisterschaft Finalwertung Springreiterinnen: Springprüfung Kl. S*** mit 2 Umläufen

17:30 Uhr: Championat von Balve: Springprüfung mit Stechen, Große Tour, CSI2*

Dressur:

10:30 Uhr: Grand Prix Spécial: Deutsche Meisterschaften Dressur

14:00 Uhr: Finalqualifikation zum Nürnberger Burg-Pokal der Dressurreiter: St.-Georg-Spécial

Sonntag, 16. Juni 2019

Springen:

10:00 Uhr: Junioren Förderpreis: Springprüfung Kl. S*

14:15 Uhr: Longines Optimum Preis: Deutsche Meisterschaft Finalwertung Springreiten: Springprüfung Kl. S**** mit zwei Umläufen

Dressur:

11:15 Uhr: Grand Prix Kür: Finale Deutsche Meisterschaften

Deutsche Meisterschaften Vielseitigkeit in Luhmühlen

Die Luhmühlen Horse Trials sind zugleich Austragungsort der Deutschen Meisterschaften im Busch. Im Rahmen einer Vier-Sterne-Kurzprüfung wird der Titel neu vergeben. Auch Vorjahressiegerin Julia Krajewski wird am Start sein, ebenso wie Ingrid Klimke, Michael Jung & Co. In der Fünf-Sterne-Prüfung sind mit Andreas Ostholt und Andreas Dibowski nur zwei deutsche Reiter dabei. Der NDR Sportclub zeigt am Samstag ab 15 Uhr den Geländeritt für die Deutschen Meisterschaften live im TV und auf NDR.de. Am Sonntag übeträgt der NDR dann ab 15 Uhr das finale Springen im Fernsehen und Internet. Außerdem wird Horse & Country die gesamte CCI5* live übertragen. Den Web Kanal mit deutschem Kommentar finden Sie hier, allerdings muss ein kostenpflichtiges Abonnement abgeschlossen werden.

Der Zeitplan

Donnerstag, 13. Juni

09:00 Uhr: CCI4*-S: Dressur, 1. Teil, Wertungsprüfung Deutsche Meisterschaft

14:10 Uhr: CCI5*-L: Dressur, 1. Teil

Freitag, 14. Juni

08:15 Uhr: CCI4*-S: Dressur, 2. Teil, Wertungsprüfung Deutsche Meisterschaft

14:00 Uhr: CCI5*-L: Dressur, 2. Teil

Samstag, 15. Juni

09:30 Uhr: CCI5*-L: Gelände

13:30 Uhr: CCI4*-S: Gelände, Wertungsprüfung Deutsche Meisterschaft

Sonntag, 16. Juni

08:30 Uhr: CCI5*-L: Verfassungsprüfung (vor der Tribüne)

09:15 Uhr: CCI4*-S: Verfassungsprüfung (vor der Tribüne)

10:45 Uhr: CCI5*-L: Springen

13:40 Uhr: CCI4*-S Springen, Wertungsprüfung Deutsche Meisterschaft

16:00 Uhr: Siegerehrung Deutsche Meisterschaft 2019

Future Champions in Hagen

Diejenigen, die vielleicht in einigen Jahren auch bei den Deutschen Meisterschaften antreten werden, reiten dieses Wochenende in Hagen. Beim „Aachen der Jugend“ treten die besten Nachwuchsreiter aus ganz Europa in Nationenpreisen für die Ponys, Children, Junioren und Jungen Reiter gegeneinander an. Außerdem werden in Hagen die LVM Masters der Landesverbände sowie Sichtungen zum Bundeschampionat für fünf- und sechsjährige Dressurpferde ausgetragen. ClipMyHorse.TV überträgt live, die genauen Zeiten finden Sie hier.

Die wichtigsten Entscheidungen

Mittwoch, 12. Juni

Springen:

13:00 Uhr: CSIO Junge Reiter Einzelwertung

Dressur:

08:00 Uhr: Team- und Einzelqualifikation Junge Reiter, Teil 1

14:00 Uhr: CDI Mannschaftsaufgabe Junge Reiter

Donnerstag, 13. Juni

Springen:

14.00 Uhr: CSIO Junge Reiter Einzelwertung Finale (Zeitspringen)

20.15 Uhr: CSIO Junge Reiter Einzelwertung (Flutlicht)

Dressur:

08:00 Uhr: Team- und Einzelqualifikation Junge Reiter, Teil 2

09:00 Uhr: Mannschaftsaufgabe Ponys

13:15 Uhr: Nationenpreis Junioren mit Einzelwertung

14:oo Uhr: Nationenpreis Ponys mit Einzelwertung

17:15 Uhr: CDI Mannschaftsaufgabe Junioren

Freitag, 14. Juni

Springen:

10:45 Uhr: Nationenpreis Junioren (erste und zweite Runde)

15.15 Uhr: Nationenpreis Ponyreiter (erste und zweite Runde)

18.45 Uhr: LVM Masters der Landesverbände Junioren und Junge Reiter

21:15 Uhr: CSIO Junge Reiter 2. Qualifikation (Flutlicht)

Dressur:

08:00 Uhr: Junioren Qualifikation Einzelwertung

08:00 Uhr: CDIO Children

12:00 Uhr: Junge Reiter Team Finalprüfung

16:30 Uhr: Junioren Einzelaufgabe, Qualifikation für das Finale

17:30 Uhr: Junge Reiter Einzelwertung

Samstag, 15. Juni

Springen:

10:30 Uhr: Nationenpreis Junge Reiter (erste Runde)

13:45 Uhr: Nationenpreis Children (erste und zweite Runde)

18:00 Uhr: Großer Preis Ponyreiter

20:30 Uhr: LVM Masters der Landesverbände Junioren und Junge Reiter

Dressur:

07:00 Uhr: LVM Masters Dressur Junge Reiter und Junioren

11:00 Uhr: Mannschaftsaufgabe Children

11:00 Uhr: Ponys Qualifikation für Finale Einzelwertung

13:15 Uhr: Nationenpreis Children mit Einzelwertung

17:35 Uhr: Junioren + Ponys Kür Finale

Sonntag, 16. Juni

Springen:

09:30 Uhr: Großer Preis Junioren

12:30 Uhr: Großer Preis Children

16:00 Uhr: Junge Reiter Finale Team

18:00 Uhr: Großer Preis Junge Reiter

Dressur:

07:00 Uhr: LVM Masters Dressur Junioren und Junge Reiter

11:00 Uhr: Finale Einzelaufgabe Children

11:15 Uhr: Finale Einzelwertung Junge Reiter Kür

15:20 Uhr: Junioren Kür

15:50 Uhr : Ponys Kür

18:15 Uhr: Junge Reiter Kür