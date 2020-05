Berlin-Hoppegarten: Galopper des Jahres Rubaiyat weiter ungeschlagen

Der Galopprennsport hat unter Ausschluss der Öffentlichkeit wieder seinen Betrieb aufgenommen, dieses Wochenende in Hoppegarten. Das Highlight ging an einen guten Bekannten.

Das wichtigste der zwölf Rennen dieses Wochenende in Berlin-Hoppegarten war das Dr. Busch-Memorial, ein Gruppe III-Rennen über 1600 Meter um 27.500 Euro. Dabei handelt es sich um ein Vorbereitungsrennen auf die Saisonhighlights, das Mehl-Mülhens-Rennen in Köln und das Deutsche Galopp-Derby in Hamburg.

Der nun dreijährige Rubaiyat war zweijährig ungeschlagen und wurde zum Galopper des Jahres gewählt. Dass die vergangene Saison kein Zufallstreffer war, bewies der Areion-Sohn heute eindrucksvoll: Fünfter Start, fünfter Sieg.