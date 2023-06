Bundeschampionate 2023: ein erster Blick auf die Qualifizierten

Beim Bundeschampionat messen sich in jedem Spätsommer die besten Nachwuchspferde der Nation in Warendorf. In diesem Jahr findet das Turnier vom 30. August bis zum 3. September statt und bisher sind 539 Pferde qualifiziert.

Seit April laufen die Qualifikationen für die diesjährigen Bundeschampionate, die am ersten Septemberwochenende in Warendorf ausgetragen werden. Bereits jetzt sind 539 Pferde qualifiziert, davon machen die Springpferde den größten Anteil aus. In Zahlen sind das 108 Fünfjährige und 192 Sechsjährige. Dazu kommen 70 fünfjährige und 61 sechsjährige Wettstreiter im Dressurviereck, die sich auf den Weg nach Warendorf machen dürfen. Einige von ihnen kennt man bereits aus dem letzten Jahr.

Qualifizierte Dressurpferde und -ponys

Besonders spannend wird es bei den fünfjährigen Dressurpferden. Hier haben sich bereits alle Medaillenträger der vierjährigen Reitpferdehengste aus 2022 für die erneute Teilnahme qualifiziert. Als fünfjähriges Dressurpferd wird der Vorjahressieger Segantini, ein Hannoveraner Hengst v. Secret-Fidermark aus der Zucht von Dr. Christine Feichtinger, also erneut auf seine größte Konkurrenz stoßen. Von der hatte er sich im letzten Jahr mit einer Wertnote von 9,2 abgesetzt. My Milano v. Millenium-De Niro (Züchter: Johann von der Decken) und Rocketeer v. Rock Forever I-Franziskus (Züchter: Thomas Holling) belegten den gemeinsamen zweiten Platz mit Wertnoten von 8,5. Auch San to Alati ist qualifiziert. Der Hengst aus dem Besitz von Bernadette Brune war der Titel Bundeschampion nach einer positiven Blutprobe aberkannt worden. Mittlerweile ist der Dunkelfuchs wieder unter Stefanie Wolf unterwegs. 8,1 lautete seine Note in Hamm-Rhynern.

Bei den fünfjährigen Dressurpferden siegte im letzten Jahr Final Dream (Wertnote 9,2), ein Sohn des unter Ingrid Klimke erfolgreichen Franziskus. Die Mutter ist eine Tochter v. Weltmeyer. Der Hannoveraner Wallach aus der Zucht von Karin Storkamp hat sich nun auch für das Bundeschampionat der sechsjährigen Dressurpferde qualifiziert. Wie zu erwarten, haben sich auch Dressurpferde aus deutscher Zucht, die im letzten Jahr bei der WM der jungen Dressurpferde erfolgreich waren, für die Bundeschampionate qualifiziert. Für Silbermedaillengewinner Vitalos/Leonie Richter wird man womöglich eher wieder in Richtung WM schielen.

Auch bei den Dressurponys kehren bekannte Namen Ende August nach Nordrhein-Westfalen zurück. Gipfelstürmer v. Golden West-San Royal und Daydreamer v. Double Diamond AK-Volano Beau sind der Vorjahressieger und -zweite der Reitponyhengste. Gemeinsam mit der Silbermedaillistin der Stuten und Wallache aus 2022, Dans le Couer v. Dornik B-Voyager, sind sie in diesem Jahr bei den fünfjährigen Dressurponys qualifiziert.

Ein weiteres Ticket für Warendorf holte sich FS Next Diamond v. FS Numero Uno-FS Don’t Worry. Das sechsjährige Deutsche Reitpony aus der Zucht des Ferienhofes Stücker aus Weeze wurde 2021 Zweiter und im letzten Jahr Dritter. Mit einer Goldmedaille könnte der Hengst seinen Medaillensatz in diesem Jahr also komplettieren.

Qualifizierte Springpferde und -ponys

Aus dem Springlager sind bisher nur jeweils ein Pferd und ein Pony qualifiziert, die bereits im letzten Jahr erfolgreich waren. Aus der Zucht und dem Besitz des Gestüts Lewitz kommt der sechsjährige Chacoon Blue-Sohn Chaloubino PS, der im letzten Jahr in seiner Altersklasse mit den Wertnoten 9,4 und 9,6 Zweiter wurde. Der Oldenburger Hengst stammt von einer Mutter v. Centadel ab und wird von Patrick Stühlmeyer vorgestellt.

Bei den sechsjährigen Springponys gelang es dem aus der Zucht von Malte Kuhnert stammenden Del Toro K sich erneut zu qualifizieren. Der Wallach v. Del Piero, mütterlicherseits v. Aljano, wurde im Vorjahr mit einer 8,3 Dritter.

Bei den Vielseitigkeitspferden und -ponys gibt es zu diesem Zeitpunkt noch keine Qualifizierten. Regelmäßig aktualisierte Listen und Informationen zum Bundeschampionat finden Sie bei der FN.

Qualifikationstermine

Die Qualifikationen für die Bundeschampionate sind noch in vollem Gange. Die letzten Chancen auf Tickets nach Warendorf gibt es hier:

02./03.-06.08. für Dressurpferde in Verden (Hannover/Bremen) bzw. Brünst (Bayern)

25./27.-30.7. für Dressurponys in Münster-Handorf (Westfalen) bzw. Elmlohe (Hannover/Bremen)

03.-06.08. für Springpferde in Boxbrunn (Bayern)

25./28.-30.07. für Springponys in Münster-Handorf (Westfalen) bzw. in Rot am See-Musdorf (Baden-Württemberg) und Ladelund (Schleswig-Holstein)

Ticketinformationen

Im Vorverkauf sind Eintrittskarten für das Bundeschampionat noch bis zum 30.6. zu den günstigsten Konditionen erhältlich. Ab dem 1.7. werden die Ticketpreise erhöht, die Preise an den Tageskassen werden nochmal höher sein. Tageskarten sind ab 15 Euro erhältlich, Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt.

Tickets erhalten Sie hier.

