Bundeschampionatsqualis 2021: Was ist mit den Amateuren?

Die Turniere sind wieder angelaufen, die Starterzahlen sind groß. Profis dürfen wieder starten. Wie dieser Begriff genau gefasst ist, ist Frage der Ausschreibung. Alle hoffen auf einen Turniersommer (oder auch schon ein Turnierfrühjahr) wie vor der Pandemie. Doch was ist mit Amateuren, die ein Pferd in Bundeschampionatsqualis reiten möchten? Mit dieser Frage hat sich der Bayerische Landesverband nun an die FN gewendet.

Zu solch einem Turniersommer gehören auch die Qualifikationen fürs Bundeschampionat. Bundeschampionatsqualis sind aber zum aktuellen Stand aufgrund der Pandemie nicht jedem Reiter zugänglich. Wer als Amateur über ein Pferd verfügt, das die Qualitäten hat, sich in Warendorf mit den Besten des Jahrgangs zu messen, hat ein Problem: Er oder sie können nicht an Qualifikationen teilnehmen. Wobei, das wird hinter vorgehaltener Hand gerne erzählt, eine „Mini-Jobber“-Bescheinigung eines Menschen, der mit dem Reitsport oder Pferdehandel sein Geld verdient, als Türöffner zur Turnierteilnahme durchaus nicht unüblich sein soll in diesen Corona-Zeiten.

Bayerischer Landesverband wendet sich an FN

Weil die Amateur-Problematik in Bezug auf eine Qualifikation zum Bundeschampionat mehrfach Thema von Anfragen war, hat sich der Bayerische Reiter- und Fahrerverband nun mit einem Schreiben an die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) gewandt. Dr. Michael Hubrich, Vorsitzender der Landeskommission Bayern, fragt außerdem, ob die FN generell aufzeigen könne, wie sie sich bezüglich Öffnung Turniersport für Amateure positionieren wird. In seinem Brief formuliert Hubrich die Frage, ob es möglich sei, für Amateure, die ein Pferd in einer Bundeschampionatsquali an den Start bringen möchten, einen Dispensantrag zu erwirken.