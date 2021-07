CHIO Aachen 2021 – jetzt Tickets kaufen!

Eigentlich wäre gerade CHIO-Woche. Und tatsächlich sind die großen Stars ja derzeit auch in Aachen – allerdings nur in Quarantäne vor dem Abflug nach Tokio. Zum CHIO kehren sie in der Woche vom 10. bis 19. September zurück, und dann geht es um einen Platz auf der ewigen Bestenliste am Einritt in die Aachener Soers. Das Beste: Sie können dabei sein! Tickets sind jetzt verfügbar.