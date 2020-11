Corona: CHI Genf abgesagt

Es war zu erwarten. Nach dem Weltcup-Turnier in Mechelen ist der CHI Genf das nächste große Turnier, das nicht stattfinden kann.

Vom 10. bis 13. Dezember wäre der Termin für den CHI Genf gewesen, das große Schweizer Hallenturnier mit Rolex Grand Slam-Etappe, dem Top Ten-Finale der Springreiter und einer Weltcup-Etappe für die Vierspänner-Fahrer.

Das Organisationskomitee um Präsidentin Sophie Mottu Morel hatte alles versucht. Es wäre wohl auch möglich gewesen, das Turnier ohne Zuschauer stattfinden zu lassen, berichtet die Schweizer „Pferdewoche„. Aber rund 400 Personen, also neben den Mitarbeitern des Veranstalters auch Reiter, Pfleger und Helfer, unter einem Dach Corona-konform zu organisieren, „das konnte sich das Organisationskomitee nicht vorstellen“, so die Pferdewoche.

Sie zitiert Sophie Mottu Morel: „Die Gesundheitssituation ist ernst und die Sicherheit der Bevölkerung hat absolute Priorität. In diesem Jahr wäre das Turnier ganz anders gewesen als das, was wir sonst kennen. Wir wollten den Reitern dennoch die Möglichkeit bieten, ihren Sport auszuüben und gleichzeitig dem Publikum die Chance bieten, deren Leistungen in unserem Livestream oder im Fernsehen zu verfolgen. Die Ankündigungen der letzten Tage machten es jedoch unmöglich, die Veranstaltung durchzuführen. Diese Absage ist ein herber Schlag für das gesamte Team, das viele Monate lang hart an den verschiedenen Szenarien gearbeitet hat. Aber wir werden 2021 noch stärker zurückkommen, um unsere 60. Ausgabe zu feiern.“

Wer bereits Tickets erworben hatte – sie werden voll erstattet.

In den vergangenen Wochen hatten mehrere Turniere mitgeteilt, dass sie angesichts der wieder ansteigenden Infektionszahlen nicht stattfinden werden, so auch das Weltcup-Turnier in Mechelen, das traditionell an den Tagen zwischen den Jahren stattfindet.

Das Weltcup-Turnier in Bordeaux hätte erst für Anfang Februar 2021 im Kaldender gestanden, hat aber schon jetzt gesagt, dass das Turnier nicht durchgeführt werden kann. Hier hätten die Vierspänner-Fahrer ihr Weltcup-Finale austragen sollen.