Coronavirus: Neuer Termin für Balve Optimum

Ob die Olympischen Spiele in Tokio tatsächlich so stattfinden können, wie geplant, steht bisher noch in den Sternen. Die Veranstalter des Balve Optimum haben hingegen bereits eine Entscheidung getroffen. Zwar muss das internationale Dressur- und Springturnier verschoben werden – aber es soll auch in 2020 ausgetragen werden!

Ursprünglich sollte das Turniergelände am Schloss Wocklum schon in knapp zwei Monaten, vom 7. bis zum 10. Mai, seine Tore öffnen. Nun ist angesichts der Corona-Pandemie aber ein neuer Termin notwendig. Und der ist auch schon gefunden: Das Balve Optimum und die Deutschen Meisterschaften sind für den 17. bis 20. September angesetzt.

Dazu schreiben die Veranstalter: „Was uns gestern noch wichtig und richtig erschien, ist heute angesichts der momentanen Entwicklung völlig relativiert – und ist gar in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Events – dahingestellt, ob sie nun in den nächsten Wochen oder Monaten überhaupt stattfinden könnten – sind gerade nicht das, worum es bei uns geht, was wir benötigen, womit wir uns beschäftigen sollten. … Nun geht es um Solidarität mit all unseren Mitmenschen, es geht darum, diese so schwere Zeit bestmöglich und gemeinsam zu überstehen. Wir müssen uns an Regeln halten; wir müssen unseren Beitrag leisten. Der Verzicht ist die beste Maßnahme, um in dieser Corona-Pandemie achtsam miteinander umzugehen, um aufeinander aufzupassen.“

Man habe diese Entscheidung auch getroffen, um die finanziellen Einbußen möglichst gering zu halten und Planungssicherheit für Reiter und Zuschauer zu schaffen. Eine Deutsche Meisterschaft ohne Publikum sei zudem keine Option gewesen.

Wer bereits Karten gekauft hat, kann diese behalten und vom 17.bis 20. September nutzen.

Mehr Infos: www.balve-optimum.de