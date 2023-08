Das sind die acht Deutschen Jugendmeister Fahren 2023

Mehr als 100 Nachwuchsfahrer aus 13 Bundesländern haben sich am Wochenende im baden-württembergischen Meißenheim getroffen. In acht Disziplinen wurde dort um die Medaillen der Deutschen Jugendmeisterschaften in den Altersklassen U16 und U25 gefahren.

Meißenheim ist bekannt für seine Fahrturniere. Es war schon Austragungsort für viele Sichtungen, Landesmeisterschaften und auch Deutsche Meisterschaften. Neu war nun die Ausrichtung einer DJM Fahren.

Was im letzten Jahr noch Bundesnachwuchschampionat Fahren hieß, wurde nun als Deutsche Meisterschaft der U16-Fahrer absolviert. Zu bewältigen war hier eine Kombinierte Prüfung der Klasse A, für die U25-Fahrer das gleiche auf M-Niveau. Mit den Deutschen Meistern U16 in den Anspannungsarten Pony-Ein- und Pony-Zweispänner sowie Einspänner-Pferde sowie Medaillen in der U25 Meisterschaft in den Anspannungsarten Pony-Einspänner, Pony-Zweispänner, Pony-Vierspänner, Einspänner-Pferde und Zweispänner-Pferde wurden also acht neue Deutsche Meister vergeben.

Altersklasse U25: Titel an Stolzenberger, Schröder, Schubert, Eisenbarth und Grams

Der Mannschafts-Vizeeuropameister im Nachwuchsbereich Philipp Stolzenberger war es, der sich den Titel in der Klasse U25 Pony-Einspänner mit Galileo sichern konnte. Nach den Siegen in den Teilprüfungen Gelände und Kegelfahren war ihm die Goldmedaille in Meißenheim sicher. „Gerade im Gelände und im Kegelfahren profitierten besonders die EM-Teilnehmer vom vergangenen Jahr von ihrer Erfahrung und Routine, das merkte man schon“, so Bundestrainer Dieter Lauterbach aus Dillenburg. Silbermedaillistin wurde Zoe Fayar-Hellegers mit Nayla, gefolgt von Luisa Dietrich mit White Socks.

Ganz oben auf dem Podest der U25 Pony-Zweispänner durfte mit Lea Schröder eine EM-Teamkollegin von Philipp Stolzenberger stehen. Schröder fuhr der Konkurrenz in allen drei Teildisziplinen davon und sicherte sich Gold somit mit einem Start-Ziel-Sieg. Ihre vierbeinigen Sportpartner vor der Kutsche hießen Jim Bob, John Bob und St. Pieters Emrys. Nach seiner Silbermedaille in der Einzelwertung bei der Jugend-EM 2022 gab es für Max Andrew in Meißenheim nun Edelmetall der gleichen Farbe. Bronze sicherte sich Konrad Gerweler.

Ciara Schubert lautet der Name der neuen Deutschen Meisterin der U25 Einspänner Pferde. Mit der Stute Lassila gelangen ihr Siege im Gelände und Kegelfahren, gemeinsam mit Platz zwei in der Dressur war ihr die Siegerschärpe somit nicht mehr zu nehmen, ein toller Erfolg, nachdem Schubert im vergangenen Jahr an dieser Stelle noch Bronze geholt hatte. Ciara Schubert ist darüber hinaus amtierende Europameisterin in dieser Klasse, hatte dafür im letzten Jahr allerdings das Pferd Energy angespannt. Silber und Bronze wurden Tom Stottmeister mit Luka sowie Florian Müller mit Do it for zuteil. Bei den U25 Zweispänner Pferden ging die Goldmedaille an Leonie Eisenbarth mit Nemo HRE und Norten BW vor Lukas Stahl mit Charly, Elliot und Loreley sowie Mara Hörer mit Camillo, Saracen Wodan und Fabius.

Schließlich gab es für die U25-Fahrer auch noch die Disziplin Pony-Vierspänner. Hier triumphierte Ferdinand Grams vor Michael Kolata. Mariann Vettermann sicherte sich die Bronzemedaille.

Altersklasse U16: Gold für Wolters und die Geschwister Schildt

Drei Goldmedaillisten gab es bei den Fahrern unter 16 Jahren. Wiebke Wolters, ehemals EM-erfahren mit Team-Silber 2022, holte sich mit Akito den Titel bei den U16 Pony-Einspännern. Silber wurde es für Vincent Bochnia mit Lindbergs Starlight, gefolgt von Beeke Backmann, der Tochter des ehemaligen Weltmeisters der Pony-Zweispänner Dieter Backmann, mit Great Gillian und der Bronzemedaille.

Bei den U16 Pony-Zweispännern war es Gelände-Siegerin Michele Schildt, die sich den Gesamtsieg mit Lu und Raya J sicherte. Die Siegerin der Teilprüfung Dressur, Claa Vetter mit Klappschaus Mercedes und Minou N, musste sich mit dem Silberrang zufrieden geben. Bronze ging an Gustav Abicht mit Renoir und Zitnas Sesation.

Nochmal Gold für Familie Schildt gab es bei den U16 Einspännern Pferde. Hier hatte Marvin Schildt mit seinem Pferd Gam Boy Erfolg und gewann Silber. Der Titel in dieser Klasse wurde Ruben Moron Zirfas mit Eda zuteil. Lana Zerweck schaffte es mit Bergtor Maverick auf den Bronzerang.

Länderpokal

Die Länderwertung wurde traditionsgemäß auch in diesem Jahr wieder im Rahmen der DJM ausgetragen. Bei den U25-Teilnehmern blieb die Trophäe in Baden-Württemberg dank der einfließenden Wertungen von Ciara Schubert, Philipp Stolzenberger und Luisa Dietrich vor den Teams aus Hannover und Sachsen-Anhalt. Über den Pokal bei den U16-Fahrern konnten sich die Athleten aus Mecklenburg-Vorpommern freuen (Marvin und Michelle Schildt und Lotta Zühlke). Die Ränge zwei und drei gingen hier an Baden-Württemberg und Hessen.

