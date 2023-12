Das sind die Ranglisten-Spitzenreiter des Jahres 2023

Wer war am erfolgreichsten im deutschen Reitsport? Die Antwort geben die Ranglisten der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN). Die drei Spitzenreiter und -reiterinnen zwischen 27 und 37 Jahre alt.

Bei den Ranglisten-Spitzenreitern gibt es tatsächlich mehrere Überraschungen: Jessica von Bredow-Werndl, 37, führt das Ranking in der Dressur an. Es ist das erste Mal, dass die Olympiasiegerin mehr Ranglistenpunkte zusammenpiaffiert hat als die Konkurrenz. An die Spitze der Rangliste in Sachen Springen ist Richard Vogel geflogen. Mit 27 Jahren einer der jüngsten, die die Topposition hat erreichen können. Und in der Vielseitigkeit führte kein Weg an Julia Krajewski, 35, vorbei. Nationale und internationale Resultate, die bei der FN registriert sind und in den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 30. September 2023 fallen, fließen in die Ranglisten ein.

Dressur: „Jessi“ Ranglisten-Spitzenreiterin

95.517 Ranglistenpunkte bedeuten die Führung im Sport im Viereck. Fracksausen beschert die neue Nummer eins, Jessica von Bredow-Werndl, den Topplatzierten des Vorjahres. Isabell Werth hatte letztes Jahr geführt. Nun ist sie mit 94.095 Punkten Zweite vor Frederic Wandres (80.560 Punkte). Wandres war 2022 Zweiter. Platz vier ging 2023 an Dorothee Schneider (75.580). Einen Satz in die Top Ten schaffte Ingrid Klimke, 2024 Platz 24, 2023 mit 53.849 Punkten Fünfte. Einen Riesensatz machte Bianca Nowag-Aulenbrock, 2022 45., in dieser Saison Neunte

TOP TEN der Dressur Ranglisten-Spitzenreiter

Jessica von Bredow-Werndl 95.517 Isabell Werth 94.085 Frederic Wandres 80.560 Dorothee Schneider 75.580 Ingrid Klimke 53.849 Emma Kanerva (FIN) 47.947 Juliane Brunkhorst 46.666 Katharin Hemmer 45.255 Bianca Nowag-Aulenbrock 43.293 Evelyn Eger 42.363

Springen: „Richie“, wer sonst?

Richard Vogel ist aktuell der beste Deutsche der Weltrangliste (und welche Frau maßgeblichen Erfolg daran hat, gibt es in der Februar Ausgabe des St.GEORG zu lesen) und er liegt mit 171.511 Punkten auch unangefochten als Ranglisten-Spitzenreiter im Springen an Position eins. Daniel Deußer, obwohl selten in Deutschland am Start, ist nachdem er 2022 ganz vorn stand, nun Zweiter. Er rangiert mit 161.930 Punkten vor Hans-Dieter Dreher (155.536 Punkte). Vogels Kollege David Will, Dritter des Vorjahres, kommt auf 145.823 Zähler, Rang vier. Aachen-Sieger Marcus Ehning ist Fünfter (119.953 Punkte).

TOP TEN Springen Saison 2023

Richard Vogel 171.511 Daniel Deußer 161.930 Hans-Dieter Dreher 155.356 David Will 145.823 Marcus Ehning 119.953 Philipp Weishaupt 119.728 Benjamin Wulschner 111.719 Gerrit Nieberg 110.429 Christian Kukuk 107.293 Sophie Hinners 99.478

Vielseitigkeit: Julia Krajewski nicht zu schlagen

Nein, Michael Jung steht diesmal nicht vorn in Sachen Busch. Für den zweifachen Vater ist es diesmal „nur“ Platz fünf (11.745 Punkte). Die Nase vorn hat OlympiasiegerinJulia Krajewski. Vor allem dank ihrer Nachwuchspferde Ero de Cantraie und Nickel hat sie 15.188 Ranglistenpunkte erreicht. Zweite ist die Einzelbronzemedaillengewinnerin der EM in Le Pin-au-Haras, Sandra Auffarth (14.790), auf die Christoph Wahler mit 12.634 Punkten folgt.

Die TOP TEN Vielseitigkeit

Julia Krajewski 15.188 Sandra Auffarth 14.790 Christoph Wahler 13.634 Jérôme Robiné 13.080 Michael Jung 11.745 Calvin Böckmann 11.275 Anna Siemer 10.033 Arne Bergendahl 9.913 Malin Hansen-Hotopp 9.663 Felix Etzel 6.756

Für weitere Recherchen: Hier finden sich die Top 500 Ranglisten und die Rankings der Vorjahre.