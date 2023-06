Das sind die Teilnehmer für die Europameisterschaften Voltigieren 2023 in Flyinge!

Mit vielversprechenden Athletinnen und Athleten wird Deutschland in diesem Jahr bei den Europameisterschaften an den Start gehen – so viel kann man wohl schon jetzt sagen. Für das Championat im schwedischen Flyinge hat die AG Spitzensport Voltigieren des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) nun die Nominierten bekanntgegeben.