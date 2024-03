Derby-Sieger Fantastic Moon „Galopper des Jahres 2023“

Die Wahl zum „Galopper des Jahres“ ist die älteste Publikumswahl des deutschen Sports. Als Rennpferd 2023 wurde Fantastic Moon ausgezeichnet, der letztes Jahr zwei bedeutende Rennen gewonnen hat.

Fantastic Moon ist ein nun vierjähriger Hengst v. Sea The Moon a. d. Frangipani v. Jukebox Jury-Lomitas. Die Mutter ist Vollschwester eines Gruppe 3-Siegers. Vater Sea The Moon hat 2014 das Deutsche Derby gewonnen und war selbst ebenfalls Galopper des Jahres. Das ist genau zehn Jahre her.

Sein Sohn wurde nun mit 60,6 Prozent der Stimmen gewählt. Er hatte im vergangenen Jahr das Ziel des Deutschen Galoppderbys in Hamburg als Erster erreicht und gewann unter anderem auch den Qatar Prix Niel, ein Gruppe 2-Rennen auf der Rennbahn Paris Longchamps.

An zweiter Stelle der Wahl reihte sich Gruppe I-Siegerin India ein. Dritter wurde der Derby-Zweite Mr. Hollywood mit 15,2 Prozent. Letzteren wie auch Fantastic Moon können Galoppsport-Freunde voraussichtlich am 31. März auf der Rennbahn in Berlin-Hoppegarten erleben. Dann soll auch die Ehrung stattfinden, bei der neben Fantastic Moon selbst seine Trainerin Sarah Steinberg sowie die Besitzergemeinschaft Liberty Racing 2021 ausgezeichnet werden.