Deutsche Amateur-Meisterschaften 2022: Die Teilnehmer in Münster

Vom 23. bis 25. September finden in Münster die Deutschen Amateur-Meisterschaften auf S- und die Deutschen Amateur-Championate auf M-Niveau statt. Wer dort in Dressur und Springen dabei sein wird, steht nun fest – ebenso wie die Reiter mit den meisten Ranglistenpunkten.

Es gibt nämlich verschiedene Wege sich für die Deutschen Amateuer-Meisterschaften zu qualifizieren. Oder richtiger, die Laub Immobilien Deutsche Amateur-Meisterschaften. Einer davon ist es, Punkte bei den Qualifikationen zu sammeln. Jeder Landesverband registriert die Punkte und erstellt eine Rangliste. Wie viele Reiter dieser Ranglisten dann zu den DAM fahren dürfen, hängt von der Amateurreiter des jeweiligen Landesverbandes ab. Man kann sich aber auch über Landes-Amateur-Meisterschaften oder ein FAB Finale qualifizieren. So oder so, die Würfel sind nun gefallen, die Teilnehmer stehen fest. Und ebenso die Punktbesten der jeweiligen Landesverbände. Hier kommen sie:

Baden-Württemberg:

DAM Dressur: Christine Eberbach (Sindelfingen) mit Donna de Luxe E

DAC Dressur: Fabienne Böckmann (Eppelheim) mit Lilienhofs Donelli

DAM Springen: Lisa Schill-Huber (Neuried) mit Chimney Sweep

DAC Springen: Ulrich Möck (Hohenstein-Bernloch) mit Samurai

Bayern:

DAM Dressur: Katrin Straubinger (Brunn) mit Donchetto

DAC Dressur: Nina Richter (Pegnitz) mit Bellissimon

DAM Springen: Juliane Stöckl (Ditzingen) mit Asqui Z

DAC Springen: Sophie Linder (Günzburg) mit Deesse de Rueire

Berlin-Brandenburg:

DAM Dressur: Isabelle Sachs (Berlin) mit Kingsley

DAC Dressur: Janna Gebauer-Jochheim (Berlin) mit TI Feel the Rythem

DAM Springen: Stefan Unterlandstättner (Ludwigsfelde) mit Caruso

DAC Springen: Jenny Wessel (Roskow) mit Calla

Bremen:

DAM Dressur: Nina Rühl (Schwanewede) mit Flori’s Flo

DAC Dressur: Anna-Katharina Piene (Delmenhorst) mit Fürstin von Metternich

DAM Springen: Lara Holst (Schwanewede) mit Pina Gold

DAC Springen: Lara Holst (Schwanewede) mit Catoni

Hamburg:

DAM Dressur: Vivien Nielsen (Wedel) mit Riggi

DAC Dressur: Andrea Mackelsen (Ammersbek) mit Shiva

DAM Springen: Cerrin Döhle (Hamburg) mit Qazim

DAC Springen: Marie-Sophie Hitziger (Timmerndorfer Strand) mit Opium

Hannover:

DAM Dressur: Lisa Maria Schneider (Gronau) mit Frederike O

DAC Dressur: Carina Leinemann ( Burgdorf) mit So Cute

DAM Springen: Nadine Legros (Barsinghausen) mit Cassilia

DAC Springen: Sven Kruse (Zeven) mit À Jour JH

Hessen:

DAM Dressur: Marc Lingelbach (Roßdorf) mit Feuertanz

DAC Dressur: Lane Jessica (Mainz) mit Bambina Maxima

DAM Springen: Peter Reichel (Hünfelden) mit Cloud Dancing

DAC Springen: Richard Friedrich (Twistetal) mit Cyppy

Mecklenburg-Vorpommern:

DAM Dressur: Susanne Voß (Laage) mit San Amour

DAC Dressur: Marie Kirchner (Grabow) mit Fürstenfee

DAM Springen: Franziska Lass (Ivenack) mit Cetellus

DAC Springen: Franziska Lass (Ivenack) mit Concetto N

Rheinland:

DAM Dressur: Kristina Winzer (Rees) mit Lovelle

DAC Dressur: Isabell Terörde (Hamminkeln) mit Bosco S.W.

DAM Springen: Stefanie Reining (Hünxe) mit Alaba

DAC Springen: Kristin Lange (Goch) mit Celest

Rheinland-Pfalz:

DAM Dressur: Gesche Henrike Janzarik (Mainz) mit Jazz’n Joy

DAC Dressur: Dr. Sandra Schilling (Kaiserslautern) mit Safira

DAM Springen: Wolfgang Schmidt (Kaiserslautern) mit Chilli Pepper

DAC Springen: Nicole Lacher (Lustadt) mit Chakra

Saarland:

DAM Dressur: Nicole Grossklos (Saarbrücken) mit Zern G

DAC Dressur: Fabienne Brill (Pfeffelbach) mit Double Delight

DAM Springen: Ann-Kathrin Betz (St. Wendel) mit Armani

DAC Springen: Lukas Scheidhauer (Kirkel) mit Chin’s Caramba

Sachsen:

DAM Dressur: Vicky Wulschner (Dahlen) mit Annenhof’s Quandador B

DAC Dressur: Jasmin Röhlig (Langenweißbach) mit Westsachsens Donata

DAM Springen: Ulf Ihle (Oschatz) mit La Paulo

DAC Springen: Kristian Sieber (Leukersdorf) mit Campari

Sachsen-Anhalt:

DAM Dressur: Catharina Neubert (Wolfsburg) mit DSP Quato

DAC Dressur: Dörte Lenz (Weißenfels) mit Quintano

DAM Springen: Dominik Jahn (GreppinI) mit Colin

DAC Springen: Maria Deutschmann (Schlagenthin) mit Sabucco

Schleswig-Holstein:

DAM Dressur: Julia-Alexa Richter (Hamburg) mit Stevie

DAC Dressur: Kim-Elisabeth Bendfeldt (Lübeck) mit Küstenjunge

DAM Springen: Nora Schmidt (Todenbüttel) mit Caleya

DAC Springen: Katharina Adam (Grammdorf) mit Viva Balou

Thüringen:

DAM Dressur: Melanie Kleyer (Groß Marzehns) mit Condero

DAC Dressur: Kirsten Menges (Bad Tabarz) mit Bella Lotta F

DAM Springen: Julia Mackerodt (Werther/Immenrode) mit Clitschko

DAC Springen: Björn Kohrock (Bebra) mit Klinsmann

Weser-Ems:

DAM Dressur: Anja Arens-Fischer (Ankum) mit Donald De Niro

DAC Dressur: Melanie Fabian (Uplengen) mit Dhana

DAM Springen: Sandra Wilharm (Cloppenburg) mit Crush Boy

DAC Springen: Heike Jahncke (Ganderkesee) mit Lillemor S

Westfalen:

DAM Dressur: Christina Wessling (Siegen) mit Don Augustinus

DAC Dressur: Christina Ebeling (Lauenförde) mit Valentina

DAM Springen: Maren Stute (Anröchte) mit Letizia

DAC Springen: Manfred Ebbesmeier (Delbrück) mit Cekoda

Erstmals werden die Meisterschaften in der Vielseitigkeit mit denen in Dressur und Springen an einem Ort und am gleichen Wochenende ausgetragen. Hier sind die Listen allerdings noch nicht veröffentlicht. Alle weiteren Infos finden Sie hier.