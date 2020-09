Deutsche Amateur-Meisterschaften finden in Münster-Handorf statt

Aufatmen bei vielen Beteiligten – die Deutschen Amateur-Meisterschaften 2020 sind gerettet! Als Ingolstadt wegen der Corona-Situation in Bayern einen Rückzieher machen musste, sprang Münster-Handorf ein.

Somit finden die Deutschen Amateur-Meisterschaften wie geplant vom 25. bis 27. September statt. Carsten Rotermund, der ja früher Angestellter der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) war und inzwischen Geschäftsführer des Westfälischen Pferdestammbuchs ist, erzählt, in Münster-Handorf habe man nicht lange gefackelt, als die Nachricht von der Absage Ingolstadts kam: „Thomas Münch, unser Vermarktungsleiter und kommissarischer Zuchtleiter, und ich haben davon gehört, uns angeguckt und spontan entschieden, dass wir unseren Hut in den Ring werfen.“

Im westfälischen Pferdezentrum hatte es in den vergangenen Wochen verschiedenste Veranstaltungen gegeben, insofern ist der Umgang mit den Corona-Vorschriften dort inzwischen gelernt. Carsten Rotermund berichtet: „Zuerst waren es Profi-Turniere, dann kamen aber ganz schnell Angebote für Amateure und Jugendliche dazu.“ Er findet: „Es braucht ja Anreize für alle.“

Und Rotermund sieht darin auch Synergieeffekte für seinen Arbeitgeber: „Gerade die Amateure sind für uns als Zuchtverband ja auch ein sehr wichtiges Klientel.“ Das im Rahmen der DAM auch gleich für die Zukunft vorsorgen könnte: „Als besonderes Rahmenprogramm können wir den Teilnehmern außerdem einen Besuch unserer Fohlenauktion bieten.“

Auch der neue Titelsponsor Malte Laub von der Laub-Immobiliengruppe ist froh und dankbar über die Lösung: „Es ist unheimlich schade, dass Ingolstadt als Veranstalter für die Laub Immobiliengruppe Deutsche Amateur Meisterschaften zurückziehen musste“, betonte er gegenüber der FN. „Umso mehr freut es mich für die Amateurreiterinnen und -reiter, dass das Westfälisches Pferdestammbuch e.V. so kurzfristig eingesprungen ist, um unsere Meisterschaft auszutragen. Ich bin sicher, wir werden im Rahmen unserer Möglichkeiten eine sportliche und schöne Veranstaltung erleben.“

Ablauf

Wie schon bei der Westfalenwoche erfolgreich praktiziert, werden auch für die Deutschen Amateur-Meisterschaften und das erstmals ausgetragene Deutschen Amateur-Championat Springen zwei nahe gelegene Plätze genutzt, auf denen Prüfungen parallel stattfinden können. Die Atmosphäre soll nicht zu kurz kommen, verspricht Carsten Rotermund: „Wir werden uns in einem championatswürdigen Zustand präsentieren.“

Die vorläufige Zeiteinteilung sieht vier Springprüfungen und zwei Dressurprüfungen pro Tag vor. Die beiden ersten Wertungsspringen zur DAM am Freitag- und Samstagnachmittag bilden jeweils den Höhepunkt des Tages. Das Finale, eine Springprüfung Klasse S* mit Siegerrunde, beginnt am Sonntagmittag und endet gegen 15 Uhr mit der Meisterehrung. Die Finalqualifkation für die Dressur findet am Freitagmittag statt, zur gleichen Zeit startet am Samstag auch das Kleine Finale. Das Kür-Finale ist am Sonntag für 11 Uhr geplant.