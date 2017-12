Deutsche Distanzreiter dürfen wieder in den Vereinigten Arabischen Emiraten an den Start gehen

Am 11. Dezember hat der Vorstand des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) beschlossen, das Startverbot für deutsche Reiter bei Distanzritten in den Vereinigten Arabischen Emiraten (UAE) vorerst aufzuheben.

Dies wurde uns auf Nachfrage bestätigt. In einem Statement vom Vorstand des DOKR wurde der Beschluss, der auf Vorschlag des VDD, des Vereins Deutscher Distanzreiter gefasst wurde, wie folgt begründet:

„Nach den bis zum Tage des Beschlusses vorliegenden Informationen bessern sich die Verhältnisse vor Ort. Dieser Beschluss bezieht ausdrücklich mit ein, dass jeder Reiter, der an Ritten in den UAE teilnimmt, im Anschluss an die Veranstaltung an das DOKR berichtet. Der Vorstand behält sich einen Beschickungsstopp vor, sollte die Entwicklung es erfordern. Die Situation wird erst neu bewertet, wenn dem Vorstand neue Erkenntnisse durch verifizierte Informationen, etwa von der FEI oder aus den Berichten der Aktiven vor Ort vorliegen.“

Zum Hintergrund

Das DOKR hatte angesichts der vielen toten Pferden während der vergangenen Wintersaison in den UAE Mitte Februar 2017 beschlossen, ein Startverbot für deutsche Reiter in Dubai auszusprechen. Wenn bei uns Winter ist, läuft die Distanzsaison in den UAE auf Hochtouren. Die Saison hat im November begonnen. Die ersten Rennen der wurden bereits ausgetragen. Jüngst wurden wieder drei Todesfälle gemeldet, diesmal bei nationalen Rennen, auf die der Weltreiterverband FEI keinen Zugriff hat.