Deutsches Vierspänner-Team für Aachen nominiert

Das deutsche Vierspänner-Team für den Nationenpreis in Aachen kommende Woche wurde benannt. Trainer Karl-Heinz Geiger schickt Mareike Harm, Georg von Stein und Michael Brauchle in die Soers.

Maßgebend für die Entscheidung, genau diese drei Fahrer nach Aachen zu schicken, war der Nationenpreis in Saumur Anfang Juni. Diesen gewann das deutsche Team nämlich in genau der gleichen Besetzung: Mareike Harm, Georg von Stein und Michael Brauchle. „Damit stand fest, dass wir auch in Aachen in dieser Besetzung antreten werden“, erklärte Bundestrainer Fahren, Karl-Heinz Geiger.

Weiter sagt Geiger: „Aufgrund des veränderten FEI-Regelwerks dürfen pro Nation leider nur noch drei Teilnehmer starten.“ In vergangenen Jahren hat es auch schon Teams mit vier und mit fünf Teilnehmern gegeben. Gemeinsam mit dem Ausschuss Fahren hat sich der Bundestrainer daraufhin dazu entschieden, Harm aus Negernbötel, von Stein aus Modautal und Brauchle aus Aalen als Team für Aachen zu benennen. Allen drei Fahrern ist der Aachener Boden bereits bekannt. Der amtierende Deutsche Meister und Bronze-Gewinner der Weltmeisterschaften Michael Brauchle wurde bspw. 2015 in Aachen Europameister und gewann bereits mehrfach den Marathon.

Titelverteidiger im Nationenpreis ist die Mannschaft aus den Niederlanden, die 2022 das deutsche Team auf Platz zwei verwies. Titelverteidiger der Einzelwertung ist der zehnfache Weltcup-Sieger Boyd Exell.

Zeitplan des Vierspänner-Nationenpreises in Aachen

Der Nationenpreis der Vierspänner besteht aus drei Teilprüfungen und wird wie folgt verlaufen:

Donnerstag , 29.06.2023, 10:15 – 15:10 Uhr, Teilprüfung Dressur

, 29.06.2023, 10:15 – 15:10 Uhr, Teilprüfung Dressur Samstag , 01.07.2023, 14:00 – 16:35 Uhr, Teilprüfung Marathon

, 01.07.2023, 14:00 – 16:35 Uhr, Teilprüfung Marathon Sonntag , 02.07.2023, 10:00 – 12:25 Uhr, Hindernisfahren mit Siegerrunde

, 02.07.2023, 10:00 – 12:25 Uhr, Hindernisfahren mit Siegerrunde ab 13:05 Uhr Siegerehrung Einzel- und Mannschaftswertung

Alle Informationen zum CHIO Aachen bekommen Sie hier.

