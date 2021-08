Deutschland ist Voltigier-Weltmeister 2021!

Die deutsche Abordnung ist Voltigier-Weltmeister 2021 geworden. Mannschaft sowie zwei Einzelvoltigierer setzten sich in Budapest deutlich an die Spitze.

Voltigier-Weltmeister Deutschland – das Team, die Mannschaft aus Fredenbeck sowie Janika Derks und Jannik Heiland haben bei den Weltmeisterschaften der Voltigierer in Budapest den Nationenpreis gewonnen. Silber ging an Österreich vor Dänemark.

Das Endergebnis von 9,03 Punkten war deutlich. Die Österreicher lagen knapp drei Zehntel dahinter (8,735). dicht gefolgt von Dänemark (8,334). Auf den Plätze dahinter: Das Team USA (7,951) und die Gastgeber aus Ungarn (7,891). „Es hat einfach alles gepasst. Alle waren auf den Punkt fokussiert und haben sauber abgeliefert“, so Bundestrainerin Ulla Ramge.

Als erster musste Jannik Heiland in den Wettkampf. Der 28-Jährige erturnte auf dem Rücken von Dark Beluga (Longenführerin Barbara Rosiny) 9,048 Punkte. Die Runde von Janika Derks wurde mit 8,884 beurteilt. Auch sie bediente sich des 18-jährigen Hannoveraners Dark Beluga auf dem Zirkel.

Das Tüpfelchen auf dem i lieferte dann die Mannschaft des RV Fredenbeck ab. Im ersten Kürumlauf kamen sie mit dem Hannoveraner Claus und Trainerin und Longenführerin Gesa Bührig zum Thema „Unleash yourself“ (Lass dich entfesseln) auf 9,157 Punkte. Damit war der Titel Voltigier-Weltmeister 2021 Team Germany nicht mehr zu nehmen.