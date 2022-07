Die aktuellen Weltranglisten Dressur und Springen

Die FEI hat die Weltranglisten in Dressur und Springen aktualisiert. Cathrine Dufour rangiert nun mit zwei Pferden in den Top Ten, auch Daniel Deußer konnte Plätze gut machen.

In der Weltrangliste Dressur hat die Dänin Cathrine Dufour einen riesigen Satz nach vorn gemacht, von Rang 55 auf Platz sechs (2590) und zwar mit ihrem Shooting Star Vamos Amigos. Mit Bohemian liegt sie weiterhin auf dem zweiten Platz (2826). Und auch sonst hat sich in der Top 5 nichts verändert. Es führt Jessica v. Bredow-Werndl mit Dalera (3149) vor Cathrine Dufour mit Bohemian, Charlotte Dujardin mit Gio (2781), Isabell Werth mit Weihegold (2660) und Carina Cassøe Krüth (DEN) mit Danciera (2645). Zu den Top Ten gehören außerdem Isabell Werth mit Quantaz (Platz sieben, 2508), Charlotte Fry mit Everdale (GBR, 2449), Dinja van Liere mit Hermes (NED, 2427) und Patrik Kittel mit Touchdown (SWE, 2420).

Frederic Wandres hat auf Duke of Britain zwei Plätze gut gemacht und liegt nun auf Rang 14 (2360). Helen Langehanenberg und Annabelle rangieren auf Rang 22 (2189), Dorothee Schneider und Faustus auf Rang 24 (2149), Frederic Wandres mit Bluetooth OLD auf Rang 25 (2141) und Jessica v. Bredow-Werndl mit Ferdinand BB auf Rang 27 (2118).

Springen

Der Schweizer Martin Fuchs führt nach wie vor die Weltrangliste der Springreiter an. Mit 3206 Punkten liegt er weiterhin vor den Schweden Henrik von Eckermann (3049) und Peder Fredricson (2881). Es folgen Conor Swail (IRL, 2806) und Ben Maher (GBR, 2738). Bester Deutscher ist momentan Daniel Deußer auf Platz sechs, drei Plätze besser als zuvor (2622). Max Kühner (AUT) ist neu in der Top Ten, von Rang 14 ist er auf Platz sieben gesprungen (2575). Marlon Modolo Zanotelli (BRA, 2555), Mclain Ward (USA, 2542) und Kevin Staut (FRA, 2493) komplettieren die Top Ten.

Christian Ahlmann liegt auf Rang 15 (2376), Marcus Ehning auf Rang 21 (2243) und David Will auf Rang 27 (2102).

Hier finden Sie die Weltrangliste Vielseitigkeit.