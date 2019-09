Die FAB Amateur-Meister stehen fest

Der Förderkreis für Amateur- und Berufsreitsport (FAB) hat seine Amateur Cup-Finals ausgetragen. Außerdem waren die FAB-Reiter erfolgreich bei den Deutschen Amateurmeisterschaften in Riesenbeck.

Das Finale des FAB Dressur Championats Klasse S hat dieses Jahr Station gemacht auf Gut Hohenkamp in Dorsten (NRW). Laura Kathrein Müller sicherte sich im Sattel der neunjährigen Westfalen Stute Damon’s Divarouge den Titel der FAB Amateur-Meisterin. Ihrer Trainerin, der irischen Championatsreiterin Judy Reynolds, wurde von Vorstandsmitglied Torsten Zell der Trainerpreis überreicht. Michaela Jordan (Trainer: Michael Settertobulte) landete mit Livius v. Licotus auf dem zweiten Platz vor Katja Rommel, die von Wolfgang Winkelhues trainiert wird. Sie ritt den elfjährigen Hannoveraner Luigi Dioro v. Lord Loxley I.

Im M-Dressur-Finale war es die erst 17-jährige Lisa-Marie Peters mit Pony Toledo, die den Titel der FAB Amateur-Meisterin holte. Ihre Mutter Katrin Peters, die Lisa-Marie trainiert, konnte sich über den FAB Trainerpreis in Höhe von 1000 Euro freuen. Sie selbst hat die FAB-Meisterschaft vor ein paar Jahren gewonnen. Der Vize-Titel ging an Ciel Alena Neuhaus mit Stanley Star vor Sarag Solbach mit For Set.

Finale Klasse L

Im Bundesfinale L-Dressur, das die Mieler Dressursportgemeinschaft in Swisstal ausgerichtet hat, stand Anne Hummelsheim auf Farabelle ganz vorn und verwies Rica Malisch auf den Viz-Rang. Verena Bartmann wurde Dritte. Im Vorfeld hatte sie die Serienwertung angeführt, musste dann am Finalwochenende aufgrund einer Verletzung ihres Pferdes mit einem Ersatzpferd starten.

Westfalens Amateur-Meister und Wiedersehen mit einem Bekannten bei der DAM

Der Siegener Reitverein war Gastgeber des westfälischen FAB Finals L-Springen. Cristin Breyer gewann den Amateur-Cup und überholte damit Dr. Larissa Wickles und Cosima Zarmutek. Doppelte Freude gab es für Trainer Frank Dirlenbach, der für Platz eins und drei gleich zwei Siegpämien mit nach Hause nehmen durfte. Im westfälischen FAB Finale M-Springen führte Antonia Locker die Siegerehrung an. Vizemeisterin wurde Franziska Anastasia Mühlpforte vor Ricarda Dirlenbach.

Auch bei den Deutschen Amateurmeisterschaften, die dieses Jahr erstmals in Riesenbeck ausgetragen wurden, konnten sich FAB Amateure behaupten. Valerie Hitschold qualifizierte sich für das Kür-Finale. Sie saß im Sattel ihres 14-jährigen Rheinländers Damon Jerome, der bis 2017 unter Uta Gräf ging und sechsjährig Vize-Weltmeister und Vize-Bundeschampion wurde und Finalist im Nürnberger Burg-Pokal war. Die beiden landeten auf Platz fünf (72,042 Prozent) vor FAB-Reiterin Carina Steinhaus mit Feiner Ferdinand (71,875). Im Parcours landete Jürgen Birckenstaedt mit Speedy nach zwei Wertungsprüfungen und dem Finale mit Stechen auf S*-Niveau auf Platz acht der Gesamtwertung.