Die FN-Ranglisten mit Dorothee Schneider, Michael Jung und Marcus Ehning vorn

Nicht nur WBFSH- und FN-Ranglisten der Zuchtbücher und Vererber sind durch die Corona-Krise beeinflusst, sondern auch die Ranglisten der Reiter. Dennoch dürften die Spitzen in Dressur, Springen und Vielseitigkeit niemanden überraschen.

Fritz Otto-Erley, Leiter des Bereichs Turniersport der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN), gibt zu bedenken: „Bei der generellen Betrachtung der Ranglisten muss man nicht den Anrechnungszentrum – 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020 – berücksichtigen, sondern auch, dass auf Grund von Corona die meisten Championate und viele Turniere ausgefallen sind. Nicht nur nationale Veranstaltungen, sondern auch internationale Topturniere in Europa und Übersee, was sich speziell im Springen bis in die vorderen Ränge ausgewirkt hat.“

Wie gesagt, groß überraschen dürften die Reihenfolgen auf Ranglisten dennoch nicht. Wohl aber die Anzahl der Punkte.

Schneider vor Werth

Bereits 2018 war es Dorothee Schneider einmal gelungen, Isabell Werth auf Rang zwei zu verweisen. Und dieses Jahr hat die Reitmeisterin es erneut geschafft, die Nummer eins der Welt im nationalen Ranking auf Rang zwei zu verweisen. Dorothee Schneider hat 83.782 Punkte, Isabell Werth 81.625.

Auf den Plätzen drei und vier ist die Reihenfolge dieselbe geblieben. Jessica von Bredow-Werndl liegt mit 52.879 Punkten vor Helen Langehanenberg (47,841). Neue Fünfte ist Lena Waldmann vom Gestüt Bonhomme, die im Vorjahr noch 13. war.

Ihr folgen Bettina Haussels aus Vreschen-Bokel vor Frederic Wandres, Fabienne Müller-Lütkemeier und Hubertus Schmidt.

Damit man sich eine Vorstellung machen kann, wie stark Corona sich auf das Turniergeschehen ausgewirkt hat, muss man sich nur die Punkte des Vorjahres im Vergleich zu den diesjährigen anschauen – 2019 hatten sowohl Isabell Werth als auch Dorothee Schneider noch jeweils über 175.000 Zähler.

Wachwechsel und Aufsteiger Richard Vogel

Im Parcours hat Marcus Ehning Daniel Deußer an der Spitze abgelöst. Marcus Ehning hat 145.725 Punkte, Daniel Deußer 132.725 Zähler.

Dahinter ist es bei der Rangierung Christian Ahlmann (112.618) vor Felix Haßmann (108.897) geblieben. Die Top fünf voll macht David Will, der 83.740 Punkte sammeln konnte und damit vor Hans-Dieter Dreher liegt (81.041).

Benjamin Wulschner konnte sich von Rang 18 auf den siebten Platz vorschieben. Den steilsten Aufstieg hat allerdings Richard Vogel zu verzeichnen. Der zweifache U25-Springpokal Sieger, der sein Nationenpreis-Debüt bei den Senioren vorige Woche mit einem Sieg feierte, zu dem er als einziger des Teams zwei Nullrunden beigesteuert hatte, war 2017 noch 248. des Rankings. 2018 konnte er sich schon auf Platz 163 vorschieben. 2019 wurde er 47. Und nun ist er erstmals unter den Top Ten! Mit 75.018 Zählern ist er Neunter hinter Patrick Stühlmeyer (75.590) und vor André Thieme (69.092).

Jung bleibt vorne

In der Vielseitigkeit konnte Michael Jung seine Führung verteidigen. Und zwar deutlich! Er hat 15.670 Punkte auf dem Konto, bei der zweitplatzierten Ingrid Klimke (die ihren Platz ebenfalls verteidigen konnte) sind es 8.748 Punkte. Dritte ist Sandra Auffarth (7.481).

Nicolai Aldinger ist neuer Vierter mit 6.981 Punkten vor Andreas Dibowski (6.732), Anna Siemer (5.406) und Julia Krajewski (4.999).

Zwei neue Gesichter gibt es in den Top Ten, von denen eines Rang acht belegt: Sophie Leube, die Sechste bei den Deutschen Meisterschaften, die gerade den Trakehner Sweetwater’s Ziethen zum Weltmeister der jungen Vielseitigkeitspferde gemacht hat.

Neuling Nummer zwei ist Josephine Schnaufer, die sich nach guten Platzierungen in unter anderem den Vier-Sterne-Prüfungen von Baborowko und Strzegom vom 27. auf den zehnten Platz nach vorne arbeiten konnte.

Dazwischen schob sich der designierte Bundestrainer Peter Thomsen.

Verlorenes Jahr für die Fahrer

Bei den Fahrern werden Vier-, Zwei- und Einspänner gesondert gewertet und dann noch einmal in Großpferde- und Ponygespanne unterschieden.

Bei den Vierspännern ist Georg von Stein an Mareike Harm vorbeigezogen. Allerdings wurden hier auch nur drei Turniere gewertet. Dazu Fritz Otto-Erley: „Aussagekräftig ist eigentlich nur die Rangliste der Einspänner, denn für die Einspänner hat es eine Weltmeisterschaft gegeben und es konnten acht Turniere gewertet werden.“

Bei den Einspännern ist einmal Dieter Lauterbach Ranglistenkönig. Der ehemalige Weltmeister aus Dillenburg, der ja auch Bundestrainer der Jugend ist, war bei der diesjährigen WM Sechster der Einzelwertung und damit bester Deutscher. Das Team fuhr auf Rang vier.

Die vollständigen Ranglisten finden Sie hier.