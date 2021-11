Die Kader Fahrer für 2022

Die Ranglisten Fahren haben es schon gezeigt, der Cheftrainer Karl-Heinz Geiger bestätigt es: Dieses Jahr haben mehrere Nachwuchsfahrer den Übergang ins Seniorenlager erfolgreich bewältigt. Das drückt sich nun teils auch in den neuen Bundeskadern aus.

Alle Anspannungsarten wurden vom Ausschuss Fahren des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) in Warendorf neu besetzt. Cheftrainer Karl-Heinz Geiger berichtet: „Wir freuen uns, dass es in diesem Jahr doch einige Fahrer und Fahrerinnen aus dem Nachwuchsbereich in die Perspektiv- und Championatskader geschafft haben.“

Folgende Fahrer hat der Disziplinausschuss in die Kader berufen (alphabetische Reihenfolge):

Championatskader Vierspänner

Michael Brauchle (Aalen), Mareike Harm (Negernbötel), Rene Poensgen (Eschweiler), Anna Sandmann (Lähden), Christoph Sandmann (Lähden) und Georg von Stein (Modautal).

Perspektivkader Vierspänner (PK 1, erfolgsorientiert)

Dirk Gerkens (Paderborn)

Perspektivkader Vierspänner (PK 2, perspektivisch)

Markus Stottmeister (Bösdorf) und Rainer Duen (Brunsbüttel)

Championatskader Zweispänner

Marco Freund (Dreieich), Sandro Koalick (Drebkau), Arndt Lörcher (Wolfenbüttel), Anna Sandmann (Lähden), Carola Slater-Diener (Stadtroda) und Dennis Schneiders (Petershagen)

Perspektivkader Zweispänner (PK1, erfolgssorientiert)

Max Berlage (Nettetal), Oliver Böhme (Grumbach), Torsten Koalick (Drebkau), Lars Schwitte (Stadtlohn) und Sebastian Warneck (Rangsdorf).

Auch interessant

Championatskader Einspänner

Anika Geiger (Öhringen), Jovanca Marie Kessler (Friedewald), Claudia Lauterbach (Dillenburg), Dieter Lauterbach (Dillenburg), Jens Motteler (Gärtringen) und Jessica Wächter (Aschaffenburg).

Perspektivkader Einspänner (PK 1, erfolgsorientiert)

Fokko Straßner (Burgdorf), Marie Tischer (Mühlheim) und Anne Unzeitig (Greifenstein).

Perspektivkader Einspänner (PK2, perspektivisch)

Christoph Dieker (Gescher) und Lars Krüger (Grumbach).

Championatskader Pony-Vierspänner

Steffen Brauchle (Pfalzgrafenweiler) und Niels Kneifel (Wunstorf).

Perspektivkader Pony-Vierspänner (PK 1, erfolgsorientiert)

Jaqueline Walter (Petershagen)

Championatskader Pony-Zweispänner

Dieter Baackmann (Emsdetten), Nea-Renee Bonneß (Beelitz) und Rene Jeurink (Hoogstede).

Perspektivkader Pony-Zweispänner (PK 1, erfolgsorientiert)

Birgit Kohlweiß (Weil der Stadt), Nikola Louise Reinke (Schleswig) und Christof Weihe (Petershagen).

Perspektivkader Pony-Zweispänner (PK 2, perspektivisch)

Antonia Brechtken (Wuppertal), Stephan Koch (Hamburg) und Thomas Seitz (Walldürn-Glashofen)

Championatskader Pony-Einspänner

Anna Genkinger (Pfalzgrafenweiler), Niels Grundmann (Fredenbeck) und Sandra Schäfer (Münster).

Perspektivkader Pony-Einspänner (erfolgsorientiert)

Tobias Bücker (Emsdetten), Pia Grundmann (Fredenbeck), Monika Hallasch (Ditzingen), Andreas Pues-Tillkamp (Glandorf) und Karolin Schettler (Haltern am See).

Nachwuchskader 1 – U14

Annelie Ahlers (Dersum), Audrey Bannert (Biebergemünd) und Laura Hüsges (Willich).

Nachwuchskader 1 – U18

Konrad Gerweler (Neuenkirchen), Lea Schröder (Sehnde) und Pia Schleicher (Krefeld) und Philipp Stolzenberger (Sandhausen).

Nachwuchskader NK 1 – U25

Michelle Bloßfeld (Herzberg), Laura Hensel (Büdingen), Anna Hüsges (Willich), Anna-Marie Lass (Dillenburg), Amelie Müller (Oebisfelde-Weferlingen), Leon Reinhardt (Bischhofen), Hannah Rietzler (Rettenberg), Ciara Schubert (Ketsch) und Lisa Maria Tischer (Neu-Isenburg).