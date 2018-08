Distanzreiten: Totes Pferd bei Sheik Maktoum UK Endurance Championship

Bei dem höchstdotierten Turnier für Distanzreiten in Europa, dem H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum UK Endurance Festival 2018, ist ein Pferd zu Tode gekommen. Die Stute Perla überlebte den 120-Kilometer-Ritt nicht.

Es sind zwei dürre Standardsätze, die den Tod des Pferdes auf dem 120-Kilometer-Ritt im Rahmen des großen Distanzevents, auf der Homepage des UK Endurance Championship, verkünden: „Mit großer Traurigkeit müssen wir bekanntgeben, dass Perla CPS geritten von Omar Blanco Rodrigo (ESP) und im Besitz von Juma’s Team S.L., während der Teilnahme am CEIO2* in Euston Park, Suffolk, kollabiert und gegen ca 15:30 Uhr am 18. August 2018 verstorben ist. Eine weitere Mitteilung wird nach der Obduktion veröffentlicht werden.“

Die Großveranstaltung hat diverse Ritte im Programm, darunter auch ein CEIO2*, also einen Nationenpreis. Genau in dieser Prüfung kam Perla CPS um. Auf der Homepage des Events wird darauf hingewiesen, dass dieser Ritt ein vom Weltreiterverband (FEI) anerkannter Nationenpreis sei. Wer daran teilnehmen wolle, müsse ein Pferd mit FEI-Pass haben. Wer nicht über einen solchen Pass verfüge, könne sich ja für das CEI1* entscheiden, dort lockten fantastische Vergünstigungen und Preisgelder. Die Großveranstaltung, die der Herrscher von Dubai, Scheich Mohammed al Maktoum, zu dessen diversen Ehefrauen auch die ehemalige FEI-Präsidentin Prinzessin Haya von Jordanien zählt, sponsert, wirbt mit Geldpreisen von einer Million Euro und 550 Gratisboxen. Angeboten werden dafür diverse Rennen, vom Ponyclub bis zum 160-Kilometer CEI3*.

Die tödlich verunglückte Angloaraberstute Perla CPS hatte laut FEI-Pferdeliste bisher sieben Ritte bestritten, davon hatte die Zehnjährige fünf beendet. Einen 120-Kilometer-Ritt im September konnte sie gewinnen, einmal war sie Zweite über 90 Kilometer im Januar 2018. Im März war für sie auf einem 160-Kilometer-Ritt nach der dritten Runde Schluss. Damals hatte Omar Blanco Rodrigo, der mit der spanischen Mannschaft 2017 Europameister geworden war, bereits im Sattel der Stute gesessen. Der 27-Jährige reitet sei 2011 bei internationalen Distanzritten.