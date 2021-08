Donaueschingen: Springsieger Guerdat, Tomlinson triumphiert im Viereck

Der Schweizer Steve Guerdat und Maddox haben den Großen Preis beim 65. Internat. S.D. Fürst Joachim zu Fürstenberg Gedächtnisturnier in Donaueschingen gewonnen. EM-Kandidat David Will wurde Fünfter. In der Dressur war wieder die Britin Laura Tomlinson das Maß der Dinge.