Einzigartige Partnerschaften erleben: Zeitplan und Vorschau Teams bei den Europameisterschaften Para-Dressur in Riesenbeck

Vom 05. bis 10. September werden in Riesenbeck die Europameisterschaften im Para-Dressurreiten entschieden. Das Championat wird zum ersten Mal in Deutschland ausgetragen.

Insgesamt reisen 61 Reiter aus 21 Nationen zu den EM ins Reitsportzentrum Riesenbeck International. Um die Mannschaftsmedaillen konkurrieren 13 Teams. Außerdem werden elf Einzelreiter aus acht verschiedenen Nationen an den Start gehen.

Die Reiter werden abhängig von ihrer körperlichen Einschränkung in fünf Wettkampfklassen, „Grades“ von I bis V, eingeteilt. Reiter in Grade I weisen die stärksten körperlichen Einschränkungen auf und reiten ihre Dressuraufgabe im Schritt. In Grade II und III wird getrabt, Reiter in Grade III können in ihrer Kür auch Galopp zeigen. Die Dressuraufgabe des Grade IV befindet sich auf dem Niveau einer L bzw. M Dressur des Regelsports.

Pro Grade werden drei Prüfungen geritten: Einzelmedaillen gibt es im Para Grand Prix A und Mannschaftsmedaillen im Para Grand Prix B. Beide Prüfungen bilden die Qualifikation zur Kür, die besten acht Paare mit einer Bewertung von mehr als 60 Prozent dürfen dort starten.

Zeitplan EM Para-Dressur 2023 Riesenbeck

Dienstag, 05.09. – Einzelwertung Para-Dressur Teil 1 (Para Grand Prix A)

08:30 Uhr Einzel Grade II

11:00 Uhr Einzel Grade I

15:00 Uhr Einzel Grade III

Mittwoch, 06.09. – Einzelwertung Para-Dressur Teil 2 (Para Grand Prix A)

08:30 Uhr Einzel Grade IV

13:00 Uhr Einzel Grade V

Donnerstag, 07.09. – Mannschaftswertung Para-Dressur Teil 1 (Para Grand Prix B)

08:30 Uhr Mannschaft Grade III

11:00 Uhr Mannschaft Grade II

13:30 Uhr Mannschaft Grade I

Freitag, 08.09. – Mannschaftswertung Para-Dressur Teil 2 (Para Grand Prix B)

08:30 Uhr Mannschaft Grade V

11:30 Uhr Mannschaft Grade IV

Samstag, 09.09. – Para-Dressur Kür

08:30 Uhr Kür Grade III

10:00 Uhr Kür Grade II

11:30 Uhr Kür Grade I

13:30 Uhr Kür Grade V

15:00 Uhr Kür Grade IV

Aufstellung deutsche Mannschaft

Martina Benziger (62) und die 17-jährige Stute Nautika v. Pluto Darina. Die beiden sind meistens vorn platziert: In Grote-Bogel, Deauville und Mannheim konnten sie dieses Jahr schon gewinnen. In Riesenbeck steht dieses Jahr das erste Championat für sie an.

Weltranglistenplatz Para-Dressur: 11, Grade I

Heidemarie Dresing (68) mit dem elfjährigen Oldenburger Wallach Dooloop v. Dressage Royal. In ihren letzten 15 Starts hat sie bis auf einen zweiten Platz immer gewonnen. Es wird die zweite Para-EM für Heidemarie Dresing, mit ihrem Pferd La Boum startete sie außerdem bei den Paralympischen Spielen in Tokio und bei den Para-Weltmeisterschaften in Herning, wo sie Vierte wurde.

Weltranglistenplatz Para-Dressur: neun, Grade II

Regine Mispelkamp (53) und der elfjährige KWPN-Wallach Highlander Delight’s v. Florencio 2. Zusammen starteten die beiden bei den Para-WM in Herning und bei den Paralympischen Spielen in Tokio 2021, dort sicherten sie sich die Bronzemedaille. Das schaffte sie mit ihrem anderen Pferd Look At Me Now auch 2018 in Tryon in der Para-Dressur bei den Weltreiterspielen. Mit Highlander Delight’s sicherte sie sich in diesem Jahr schon viele Siege und Platzierungen.

Weltranglistenplatz Para-Dressur: 19, Grade V

Melanie Wienand (43) und Lemony’s Loverboy, ein zehnjähriger Hannoveraner Wallach v. Lemony’s Nicke, bestreiten in Riesenbeck ihr erstes Championat. Die beiden waren in diesem Jahr erfolgreich unterwegs und verbuchen einige Siege und vordere Platzierungen, zum Beispiel in Grote-Bogel, Kronenberg und Mannheim.

Weltranglistenplatz Para-Dressur: 24, Grade III

Mannschaftsaufstellungen der anderen Nationen

Österreich

Bernd Brugger (43) mit dem achtzehnjährigen Hannoveraner Wallach Bellagio 4 v. Belissimo. Für dieses Paar ist es die dritte Para-EM, die beiden starteten schon bei der Para-WM in Herning und bei den Paralympischen Spielen in Tokio. Weltranglistenplatz Para-Dressur: 137, Grade IV

Pepo Puch (57) blickt auf dreißig Jahre Championatserfahrung zurück. Mit dem fünfzehnjährigen Hannoveraner Wallach Sailor’s Blue v. Swarovski wird er in Riesenbeck nach Medaillen streben. Bei Para-EM, -WM und Paralympischen Spielen gewann Pepo Puch insgesamt neun Mal Gold, zehn Mal Silber und ein Mal Bronze – alles in der Einzelwertung. Weltranglistenplatz Para-Dressur: acht, Grade II

Julia Sciancalepore (28) und Heinrich IV, ein elfjähriger Hannoveraner Wallach v. Heinrich Heine. Seit 2015 ist sie bei jedem Para-Championat für Österreich geritten. Für eine Medaille reichte es bisher noch nicht. Weltranglistenplatz Para-Dressur: 35, Grade I

Valentina Strobl (23) und Bequia Simba nahmen bereits an den Paralympischen Spielen in Tokio teil. Zuvor 2018 bei den Nachwuchs-Europameisterschaften in Fontaineblau in der Juniorenwertung. Weltranglistenplatz Para-Dressur: 124, Grade I

Belgien

Manon Claeys (37) gewann schon zwei Mal paralympisches Einzelsilber. In Riesenbeck startet sie mit der achtjährigen KWPN Stute Katharina Sollenburg v. Electron. Weltranglistenplatz Para-Dressur: 37, Grade IV

Michèle George (49) und die dreizehnjährige Hannoveraner Stute Best Of 8 v. Bonifatius sammelten zwei Mal paralympisches Einzelgold in Tokio und zwei Goldmedaillen bei den Para-WM in Herning ein. Weltranglistenplatz Para-Dressur: 131, Grade V

Barbara Minneci (54) und Stuart, ein vierzehnjähriger Oldenburger Wallach v. Sir Donnerhall. Sie nahm schon an einigen Championaten teil. Bei den EM 2019 in Rotterdam erritten Stuart und sie zwei Bronzemedaillen in der Para-Dressur. Weltranglistenplatz Para-Dressur: 42, Grade III

Kevin van Ham (34) und Eros van Ons Heem, ein vierzehnjähriger KWPN Wallach v. Johnson Tn. In Mannheim wurden die beiden sogar Achte in der CDI4* Kür. Außerdem schafften sie es in Herning und Tokio unter die Top Ten. Weltranglistenplatz Para-Dressur: 46, Grade V

Dänemark

Renee Igelski (62) bestreitet mit Beyond Dreams, eine vierzehnjährige dänische Stute v. Benetton Dream FRH, ihr erstes Para-Championat. Weltranglistenplatz Para-Dressur: 24, Grade IV

Tobias Thorning Joergensen (23) und die fünfzehnjährige dänische Stute Jolene Hill v. Blue Hors Schufro Hit sammelten insgesamt schon fünf Goldmedaillen in Rotterdam, Tokio und Herning. Weltranglistenplatz Para-Dressur: fünf, Grade III

Nicole Johnsen (25) und der vierzehnjährige Trakehner Hengst Moromax v. Occacio. Bei den Para-WM in Herning gewannen sie Mannschaftssilber. Weltranglistenplatz Para-Dressur: 125, Grade V

Line Thorning Jørgensen (47) und Hoejgaardens Zackzimo, ein achtjähriger dänischer Wallach v. Blue Hors Zack. 20 Jahre Championatserfahrung, vier Mal EM-Bronze und zwei Mal EM-Silber in der Para-Dressur. Weltranglistenplatz Para-Dressur: 53, Grade V

Spanien

Felix Gomez Gonzalez (57) und der sechzehnjährige Hannoveraner Hengst Merlin v. Rascalino. Die beiden starteten schon bei den WM in Herning. Weltranglistenplatz Para-Dressur: 121, Grade V

Maria Del Carmen Lopez Garcia (44) mit Bribon de Ymas, eine achtzehnjährige Ladino-Tochter. 2019 startete sie bei der Para-EM in Rotterdam schon ein Mal für Spanien. Weltranglistenplatz Para-Dressur: 152, Grade III

Carla Onrubia Roman mit Fürstenau, 20-jähriger westfälischer Wallach v. Fürst Piccolo, seit 2022 auf internationalen Turnieren unterwegs, noch keine Championatserfahrung. Weltranglistenplatz 25, Grade III

Frankreich

Lisa Cez (27) mit Stallone de Hus, ein dreizehnjähriger Hannoveraner Wallach v. Soliman. Die EM in Riesenbeck wird ihr erstes Para-Championat. Weltranglistenplatz Para-Dressur: 49, Grade V

Anne Frederique Royon (45) und der dreizehnjährige Hannoveraner Wallach Quaterboy Lh v. Quaterback gingen schon in Tokio und Herning an den Start. Weltranglistenplatz Para-Dressur: 52, Grade I

Vladimir Vinchon (49) und Pegase Mayenne, ein zehnjähriger Oldenburger Wallach v. Fidertanz 2 repräsentierten die französische Para-Equipe bereits in Tokio und Herning. Weltranglistenplatz Para-Dressur: 36, Grade IV

Chiara Zenati (20) und der siebzehnjährige Hannoveraner Wallach Swing Royal Ifce v. Royal Blend waren ebenfalls in Tokio und Herning schon mit dabei. Weltranglistenplatz Para-Dressur: 23, Grade III

Großbritannien

Gabriella Blake und ihr Wallach Strong Beau. Weltranglistenplatz Para-Dressur: 31, Grade I

Charlotte Cundall (38) bestreitet mit FJ Veyron, einen dreizehnjährigen Oldenburger Wallach v. Vivaldi, ihr erstes Championat. Weltranglistenplatz Para-Dressur: 39, Grade V

Sophie Wells (33) und die siebenjährige dänische Stute LJT Egebjerggards Samoa. Wells erritt seit 2009 eine Gold- oder Silbermedaille nach der anderen. Weltranglistenplatz Para-Dressur: sieben, Grade V

Georgia Wilson (28) gewann mit der neunjährigen Oldenburger Stute Sakura v. Supertramp schon in Tokio und Herning Bronzemedaillen. Weltranglistenplatz Para-Dressur: 32, Grade II

Irland

Jessica Mckenna (22) und Davidoff 188, ein dreizehnjähriger Oldenburger Wallach v. Diomedes reiten in Riesenbeck ihr erstes Championat. Weltranglistenplatz Para-Dressur: 87, Grade III

Michael Murphy (26) mit dem sechzehnjährigen KWPN-Wallach Cleverboy v. Vivaldi. Die beiden sicherten sich bei den Para-WM in Herning zwei Bronzemedaillen. Weltranglistenplatz Para-Dressur: sechs, Grade I

Katie Reilly und der zehnjährige KWPN Wallach Impulz W nehmen an ihrem ersten Championat teil. Weltranglistenplatz Para-Dressur: 117, Grade III

Sarah Slattery (33) mit Savona, eine fünfzehnjährige Brandenburger Stute. Zusammen schnuppern sie zum ersten Mal Championatsluft. Weltranglistenplatz Para-Dressur: 138, Grade V

Italien

Sara Morganti (47) mit der elfjährigen belgischen Stute Mariebelle v. Lissaro Van De Helle. Mit ihrem Erfolgspferd Royal Delight sammelte sie Medaillen in allen Farben auf diversen Championaten. Für Mariebelle wird es das erste. Weltranglistenplatz Para-Dressur: zwei, Grade I

Francesca Salvade (34) und der erst sechsjährige Hannoveraner Wallach Escari v. Escolar. Sie ritt schon einige Meisterschaften und Paralympische Spiele, bisher leider ohne Medaille. Weltranglistenplatz Para-Dressur: 26, Grade III

Carola Semperboni (20) und der achtzehnjährige Westfalen-Wallach Paul v. Polany. Zusammen reisten die beiden zur WM Herning, Olympia in Tokio und der EM Rotterdam. Weltranglistenplatz Para-Dressur: 43, Grade I

Fedrica Sileoni (25) und die siebzehnjährige KWPN-Stute Burberry v. Lord Loxley ritten für Italien schon in Tokio und Herning. Weltranglistenplatz Para-Dressur: 54, Grade V

Niederlande

Demi Haerkens (25) und EHL Daula N.O.P., eine fünfzehnjährige Gribaldi-Tochter, gewannen 2022 mit dem Team bei den Para-WM in Herning Gold und Silber in der Einzelwertung. Weltranglistenplatz Para-Dressur: 14, Grade IV

Frank Hosmar (55) mit Alphaville N.O.P., ein achtzehnjähriger KWPN-Wallach v. Sandreo. Nicht weniger als acht Goldmedaillen, zehn Silbermedaillen und zehn Bronzemedaillen sammelte dieses Paar seit 2012 bei verschiedenen Championaten. Weltranglistenplatz Para-Dressur: 96, Grade V

Lotte Krijnsen (34) mit der siebzehnjährigen Oldenburger Stute Rosenstolz N.O.P. v. Rotspon. Sie gewannen mit dem Team in Herning Mannschaftsgold und außerdem schon drei EM-Bronzemedaillen. Weltranglistenplatz Para-Dressur: 29, Grade III

Sanne Voets (37) und Demantur Rs2 N.O.P., ein fünfzehnjähriger KWPN Wallach v. Vivaldi. Mannschaftsgold und Einzelgold in Herning und bei den Weltreiterspielen 2018 in Tryon. Dazu gesellen sich paralympische Einzelgoldmedaillen aus Rio und Tokio. Die beiden gehören definitiv zu den Favoriten. Weltranglistenplatz Para-Dressur: 92, Grade IV

Norwegen

Anita Hennie Johnsen (52) startete mit dem fünfzehnjährigen dänischen Wallach Lindegaard Lucky v. Solos Landtinus bereits in Rotterdam und Herning. Weltranglistenplatz Para-Dressur: 146, Grade IV

Ann Cathrin Lübbe (52) und der zwölfjährige dänische Wallach La Costa Majlund v. Sir Lancelot M. Lübbe gewann in Rio Einzelgold und -silber, mit La Costa Majlund erritt sie in Tokio Einzelbronze. Weltranglistenplatz Para-Dressur: 22, Grade II

Christina Marcussen und Zorro Hoejris, ein siebenjähriger dänischer Wallach. Sie feiern in Riesenbeck Championatsdebut. Weltranglistenplatz Para-Dressur: 84, Grade V

Hege Størseth (35) mit der elfjährigen dänischen Stute Hoennerups Lidell v. Don Olymbrio. Für sie ist es die dritte Para-Europameisterschaft. Weltranglistenplatz Para-Dressur: 116, Grade IV

Polen

Dominik Ast (40) mit Femme de Matcho, eine neunzehnjährige Rheinländer Stute v. Fürst Heinrich. Die beiden gingen im letzten Jahr schon bei den Para-WM in Herning an den Start. Weltranglistenplatz Para-Dressur: 95, Grade IV

Monika Bartys (47) und der sechszehnjährige polnische Wallach Caspar v. Lando II vertraten das polnische Team bereits 2017 in Göteburg bei der Para-EM und 2022 in Herning. Weltranglistenplatz Para-Dressur: 47, Grade IV

Magdalena Cycak (47) und Sybilla, eine fünfzehnjährige polnische Stute v. Hof Schretstakens Quamiro. Für Magdalena Cycak wird das die dritte Para-EM. Weltranglistenplatz Para-Dressur: 110, Grade I

Schweden

Louise Etzner Jakobsson (63) mit Goldstrike B.J., ein zwölfjähriger KWPN-Wallach v. Dreamcatcher. Zusammen sicherten sie sich paralympisches Einzelsilber in Tokio. Weltranglistenplatz Para-Dressur: 21, Grade IV

Anita Johnsson (53) mit dem neunjährigen schwedischen Wallach Currant La v. Durrant. Meistens unter den Top Ten bei diversen Championaten, konnte sie 2011 bei der Para-EM in Moorsele Einzelbronze gewinnen. Weltranglistenplatz Para-Dressur: 78, Grade I

Lena Malmström (55) und Fabulous Fidelie, eine elfjährige schwedische Stute v. Floricello Old. Das Paar ritt für Schweden bei der Para-WM in Herning, der Para-EM in Rotterdam und den Paralympischen Spielen in Tokio jedes Mal unter die besten zehn. Weltranglistenplatz Para-Dressur: 27, Grade V

Lotta Wallin (55) und der zehnjährige Hengst Enebro Sb werden in Riesenbeck ihre erste Para-Europameisterschaft bestreiten. Weltranglistenplatz Para-Dressur: 48, Grade V

Das Spektakel verfolgen

ClipMyHorse.TV überträgt die ganze Woche live aus dem Sandstadion die Para-Dressur Europameisterschaften. Außerdem gibt es noch Tickets für vor Ort, dafür hier klicken.

Annemieke Schuldt