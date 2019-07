EM Givrins: Gold für deutsches Reining-Team

Ein Start-Ziel-Sieg gelang den deutschen Reinern im Mannschaftswettbewerb bei den Europameisterschaften 2019 in Givrins. Silber ging nach Italien, die Gastgeber aus der Schweiz holten Bronze.

Wie schon vor zwei Jahren, finden die Europameisterschaften im Reining auf der Anlage von Corinna Schumacher im schweizerischen Givrins statt. Deren Tochter Gina Schumacher zählte zum siegreichen deutschen Team. Die 22-Jährige erzielte auf Shine N Whiz einen High Score von 220,5 – und damit auch das beste Ergebnis des Wettbewerbs. Und das sogar, obwohl der neunjährige Hengst eigentlich ihrer Mutter gehört. „Ich kenne das Pferd gar nicht so gut, weil meine Mutter ihn immer geritten ist. ( …) Er war großartig und ich bin wahnsinnig stolz auf ihn und unser Mannschaftsgold“, so die überglückliche Gina Schumacher nach dem Sieg.

Die zweithöchste Wertung kam von Grischa Ludwig und Coeurs Little Tyke (220), die besonders in den Stops punkten konnten. Für Teamreiter Markus Süchting und den zwölfjährigen American Quarter Horse Hengst Spotlight Charly lautete der Score 218,5. Damit lieferten Schumacher, Ludwig und Süchting auch die drei punktbesten Ritte des Wettbewerbs. Das Streichergebnis kam von Elias Ernst und USS N Dunit (215,5), die nicht ganz zu gewohnter Form fanden. Deutschland erreichte insgesamt 659 Punkte. Silber ging nach Italien (646), Bronze an die Schweiz (640,5).

Auch die beiden Einzelreiter Alexander Ripper mit Bay Gunner (216) und Oliver Stein mit Brand New Trash (214) sicherten sich ein Ticket für das Einzelfinale am Samstag. „Ich bin mega stolz auf meine Truppe“, freute sich Bundestrainer Nico Hörmann. „Der härteste Part bei dieser EM war zu entscheiden, wer im Team und wer als Einzelreiter startet. Die Leistungen lagen einfach zu eng beisammen. Wir haben alles geschafft, was wir uns vorgenommen haben.“