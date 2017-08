EM Göteborg: Einmal Silber, zweimal Bronze für die Para-Dressurreiter

Tolles Finale für die deutschen Para-Reiter bei der EM in Göteborg in der Kür mit drei Medaillen!

Silber errang der in Grade III startende Stefan Zeibig mit Feel Good. Alina Rosenberg mit Nea`s Daboun und Elke Philipps auf Regaliz holten jeweils Bronze in den Grades II bzw. I.

Europas Zweitbester

Steffen Zeibig und seine 13jährige Hannoveraner Stute v. Fürst Heinrich-Arogno unterlagen mit 76,173 Prozent knapp der Britin Suzanna Hext (76,406 Prozent). Hext hatte mit dem in Bayern gezogenen 17-jährigen Abira v. Don Perignon-Dolomit in Göteborg schon Einzelgold gewonnen.

Steffen Zeibig beschrieb seine Vorstellung so: „Ich war mit Feel Good sehr zufrieden. Sie war sehr aufmerksam, ein bißchen guckig, dabei aber ganz gehorsam. Ich hatte ein tolles Gefühl während der ganzen Prüfung, freue mich über die Silbermedaille.“

Drei der fünf Richter sahen Zeibig sogar auf Platz eins, bei der Endabrechnung hatte „Suzanna die Nase eben leicht vorn. Das macht aber nichts, im Sport ist es eben mal so, mal so. Am Jahresende gleicht sich alles wieder aus“, beurteilt Zeibig das Ergebnis. Und freut sich darauf jetzt nach Hause zu seiner am Donnerstag letzter Woche geborenen Tochter zu kommen.

Enttäuschung bei Claudia Schmidt

Weniger zufrieden war die zweite deutsche Starterin im Grade III, Claudia Schmidt mit Romeo Royal. „Romeo war häufig vor der Musik, deshalb musste ich eine Schrittphase zusätzlich einlegen“, erklärte die nach einem Reitunfall halbseitig querschnittsgelähmte Reiterin. Der sechste Platz mit 71,793 Prozent war für sie enttäuschend. Bronze ging an den jüngsten Para-Dressurreiter der EM, den 17-jährigen Dänen Tobias Thorning Joergensen mit Bruunholms Caribian, 76,127 Prozent.

Überraschungserfolg

Große Freude über Bronze bei Alina Rosenberg, die mit dem Oldenburger Nea’s Daboun von Dressage Royal/ Placido in Grade II antrat und mit 71,413 Prozent Bronze holte. „Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet“, strahlte sie, nachdem das Ergebnis feststand. Ihr Oldenburger Wallach ist erst acht Jahre alt, also relativ jung für diesen Sport, seit Januar 2016 bei ihr. Alina hat seit ihrer Geburt Koordinationsprobleme, kann ihre Beine nur eingeschränkt einsetzen. Schon mit zwei Jahren hat ihre Mutter sie aufs Pferd gesetzt, seitdem reitet sie regelmäßig. Zunächst aus therapeutischen Gründen, mittlerweile aber ist das Reiten als Sport für sie immer wichtiger geworden. „Ich bin sehr dankbar für alles, was ich durch die Reiterei und mit den Pferden erlebe. Vor allem die vielen weiten Reisen sind tolle Erlebnisse“, beschreibt sie den Stellenwert der Reiterei für sich. Dazu gehört auch die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro und den dortigen Gewinn der Silbermedaille.

Gold ging im Grade II an die Dänin Stinna Tange Kaastrup mit Horsebo Smarties, 77,060 Prozent. Silber gewann Nicole den Dulk mit Wallace (76,720 Prozent) aus den Niederlanden.

Eine weitere Medaille für Elke Philipp

Elke Philipp und Regaliz sind schon reich an Erfahrung bei Championaten, in Göteborg konnten sie ihrer Medaillensammlung eine weitere Bronzemedaille im Grade I hinzufügen. Bis zum letzten Reiter lagen die beiden mit 76,433 Prozent noch auf dem Silberrang, dann aber setzte sich der Lette Rihards Snikens auf King Oft he Dance mit 77,467 Prozent davor. Gold gewann überlegen die Britin Julie Payne auf Athene Lindebjerg, 80,393 Prozent.

Christine Meyer zu Hartum

