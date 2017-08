EM Göteborg: Training der Fahrer mit Schrecksekunden und weltmeisterlicher Unterstützung

Heute war das offizielle Training der Vierspännerfahrer bei der EM in Göteborg, ehe morgen in den Medaillenkampf geht. Für Christoph Sandmann wäre die Veranstaltung allerdings beinahe vorbei gewesen, noch ehe sie begonnen hat.

Gerade hatte der Deutsche Meister Christoph Sandman sein Warm up im Stadion Heden in Göteborg beendet, fuhr noch ein paar Runden Schritt, als eines seiner Vorderpferde sich an seinem Nachbarn scheuern wollte und diesem dabei das Kopfstück abstreifte. Plötzlich stand Fredie ohne Kopfstück vor der Kutsche. Er drehte sich erschrocken um und löste damit größte Verwirrung unter allen vier Pferden aus. Glück im Unglück, dass er sich den Stangenpferden zugewandt und nicht die Flucht nach vorn angetreten hatte! So konnten die zahlreich herangeeilten Helfer ihn beruhigen und ihm das Kopfstück wieder anlegen. Fahrpferde haben eben doch starke Nerven! Glücklicherweise hatte Fredie bei seinem abrupten Wendemanöver weder sich noch seinen Nachbarn oder die beiden Stangenpferde verletzt, alle landeten wohlbehalten im Stall.

Super Bedingungen fürs Training der Fahrer!

Die Vierspännerfahrer waren voll des Lobes über die Trainingsmöglichkeiten in Göteborg, sie konnten sich bestens vorbereiten auf die morgen stattfindende Dressurprüfung. Erste Starterin für das deutsche Team wird Mareike Harm sein, Georg von Stein startet mittags, Christoph Sandmann wird der Schlussmann sein. Schon heute zeigten sich die Pferde in guter Form, Bundestrainer Karl-Heinz Geiger war zufrieden. Bei der Vorbereitung auf die EM wurde er unterstützt vom mehrfachen Weltmeister Boyd Exell.

Weltmeisterlicher Beistand

Der Australier war auch schon beim dreitägigen Training auf der Anlage von Mareike Harm in Negernbötel als Trainer dabei. Dort hatten die Vierspänner auf ihrer Fahrt nach Göteborg Station gemacht und sich von Boyd Exell wertvolle Tipps geben lassen. Nicht nur mit Tipps unterstützt der derzeit erfolgreichste Fahrer das deutsche Team, darüber hinaus hat er Georg von Stein zwei Pferde zu Verfügung gestellt, die dessen Gespann unterstützen. Beim heutigen Training zeigte sich deutlich, wie gut sie mit von Steins Pferden harmonieren.

Ausblick

In der Dressur blieben die deutschen Fahrer schon oft hinter den Erwartungen zurück, das soll in Göteborg deutlich besser werden. Im Gelände ist mit ihnen immer zu rechnen, allerdings haben sie es bei dieser EM mit besonderen Anforderungen zu tun. Ungewohnt ist nicht nur die Streckenführung der Wegestrecke, die mitten durch die Stadt führt, ungewohnt auch die Beschaffenheit der im wunderschönen Slottskogen City Park Hindernisse. Wunderbar eingefügt in die Parklandschaft, liebevoll gestaltet und auf der für Zuschauer sehr freundlich gestaltete Hindernisstreck warten auf die Fahrer ungewohnte Anforderungen. Die Durchfahrten sind sehr großzügig, die Wege wenig spektakulär, dafür gibt es zahlreiche abwerfbare Teile. „Das wird ein ziemliches Rennen in den Hindernissen“, prophezeit der Bundestrainer. „Wir haben es sonst mit viel technischeren Kursen zu tun, das ist hier gar nicht der Fall.“ Man darf gespannt sein wie die Fahrer das lösen.

Christine Meyer zu Hartum