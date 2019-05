Erste Nominierungen für Nachwuchs-Championate 2019

Nach dem Preis der Besten ist vor den Europameister- und Weltmeisterschaften. Das gilt auch in diesem Jahr für die Nachwuchstalente im Pferdesport. Nun steht fest, wer bei den Voltis zur Junioren-WM in Ermelo fahren darf. Und auch die Buschreiter haben eine Longlist für die Nachwuchs-EM aufgestellt.

Vom 24. bis 28. Juli geht es im niederländischen Ermelo für die U18-Voltigierer um die WM-Medaillen. Nach dem Preis der Besten in Warendorf hat die AG Nachwuchs des Voltigierausschusses des Deutschen Olympiade Komitees für Reiterei (DOKR) jetzt entschieden, wer an den Titelkämpfen teilnehmen darf.

Das Junior-Team des RSV Neuss-Grimlinghausen wird bei den Gruppen an den Start gehen. Als Reservist wurde die Gruppe Nordheim I Junior nominiert. Im Pas de Deux dürfen sich Ronja Kähler und Julian Kögl sowie Anna Löw und Fabian Pentrop auf den Weg nach Ermelo machen.

Fabienne Nitkowski, Mona Pavetic und Annemie Szemes werden die deutschen Farben in der Konkurrenz der Damen vertreten. Als erste und zweite Reserve sind Diana Harwardt und Mara Xander benannt worden. Bei den Herren sind Jannik Liersch und Simon Stolz nominiert. An wen der dritte Startplatz geht, wird sich erst nach dem CVIO Ebreichsdorf und dem CVI Lier entscheiden.

Longlist für die Busch-EM

Schon zwei Wochen früher, vom 11. bis 14. Juli, finden in Maarsbergen die Europameisterschaften der Junioren und Jungen Reiter in der Vielseitigkeit statt. Die AG Nachwuchs des Vielseitigkeitsausschusses des DOKR hat nun eine Longlist der potenziellen Teilnehmer aufgestellt. Wer tatsächlich in die Niederlande fahren wird, entscheidet sich dann nach der letzten Sichtung bei den Deutschen Jugendmeisterschaften vom 20. bis 23. Juni in Kreuth.

Longlist Junioren: Ann-Cathrin Bierlein (WEF) mit Auf geht’s Fräulein Hummel, Calvin Böckmann (Lastrup/WES) mit Altair de la Cense, Greta Busacker (Münster/WEF) mit Scrabble, Konstantin Harting (RHL) mit Cigaline, Hella Jensen (Tetenhusen/SHO) mit Canjo, Libussa Lübbeke (Wingst/HAN) mit Darcy F, Isabel Mengeler (Hamminkeln/RHL) mit Checkred und Mighty Carrera, Anna-Lena Schaaf (Voerde/RHL) mit Fairytale, Christina Schöninger (SAC) mit Schoensgreen Continus, Joelle Celina Selenkowitsch (Achim/HAN) mit Akeby’s zum Glück sowie Kaya Thomsen (Lindewitt/SHO) mit Caspar und Horseware’s Barny.

Longlist Junge Reiter: Antonia Baumgart (Düsseldorf/RHL) mit Lamango, Emma Brüssau (Schriesheim/BAW) mit Dark Desire GS, Alina Dibowski (Döhle/HAN) mit Barbados, Katharina Grupen (Brandis-Waldsteinberg/SAC) mit Royal Favourite, Kari-Ingrid Gunzenhäuser (Badendorf/SHO) mit Let’s Dance, Fritz Ludwig Lübbeke (Wingst/HAN) mit Caramia, Tabea-Marie Meiners (Ganderkesee/WES) mit Luc M, Anais Neumann (Nürmbrecht/RHL) mit Pumuckel E und Inka van de Vrobiehoeve, Jerome Robiné (Darmstadt/HES) mit Quaddeldou R und Guccimo R, Brandon Schäfer-Gehrau (Düsseldorf/RHL) mit Fräulein Frieda, Gesa Staas (Bramsche/WES) mit St.Stacy und Charlotte Whittaker (Ampfing/BAY) mit Lady Brown.

Und bei den Ponys?

Die Ponyreiter haben noch ein bisschen mehr Zeit für ihre Championatsvorbereitung. Ihre Europameisterschaft wird dann vom 14. bis 18. August im polnischen Strzegom ausgetragen. Dort findet auch Ende Juni die Generalprobe und letzte Sichtung statt.

Folgenden Ponyreitern wird ein Start in Strzegom empfohlen: Maya Marie Fernandez (Weiterstadt/HES) mit Kick, Josepha Fischer (Chemnitz/SAC) mit Bell-a-Bon, Maxima Homola (Bad Homburg/HES) mit Nutcracker, Jule Krüger (Hamburg/HAM) mit Golden Grove Simon, Jette Lakeberg (Hude/WES) mit Nadeshi, Nicoletta Massmann (Bad Homburg/HES) mit Majestro, Emily Roberg (Münster/WEF) mit Sandro, Sophia Rössel (Mayen/RPF) mit Camillo WE und Charlotte Schulze-Zurmussen (Everswinkel/WEF) mit Pascal S.W..