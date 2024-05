Euro-Vet 2024: Alle Titel nach Deutschland

Zum zweiten Mal in Folge fand die Euro-Vet, die Europameisterschaften der springreitenden Tierärzte, in Riesenbeck statt. In allen Prüfungen ritten die deutschen Veterinäre ihrer Konkurrenz davon.

Neben den Tierärzten aus Deutschland kämpften fünf weitere Nationen vom 9. bis 11. Mai um die Titel, die bei der Euro-Vet 2024 zu vergeben waren. Zu den Teilnehmern gehörten auch zur Euro-Vet immer wiederkehrende Tierärzte, wie Dr. Christof Katzelberger aus Österreich, Dr. Lubós Kucharovic aus Tschechien oder Ralf Lutz aus der Schweiz. Zum ersten Mal durften auch Studenten der Veterinärmedizin teilnehmen – und die setzten sich gleich in beiden ausgeschriebenen Touren durch.

Die European Vets Tour (1,00 – 1,05 m) entschied Helena Sophie Lewin, Studentin an der Freien Universität Berlin, für sich. Mit dem Clinton I-Sohn Chaos G blieb Lewin in den ersten beiden Wertungsprüfungen fehlerfrei. Vier Fehlerpunkte in Wertungsprüfung Nummer drei änderten dann nichts mehr an ihrem Sieg.

Und auch in der Teamwertung des European Vets Team-Springens war Helena Lewin ganz vorne mit dabei. Gemeinsam mit ihrem Vater Dr. Walter Lewin zeigte sie die beste Mannschaftsleistung.

Im EuroVet Championat (1,10 – 1,15 m) setzte sich Nina Heinrichs durch, Studentin der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Gemeinsam mit der zehnjährigen Hannoveraner Stute Amazing blieb sie die einzige in der Gesamtwertung fehlerfreie Starterin.

Mit jeweils vier Fehlerpunkten belegten Marlene Riesselmann auf Emoji und Anna-Lena Luta auf Colonna H die Plätze zwei und drei. Durch diese Ergebnisse war dem Team Heinrichs / Riesselmann / Luta auch die Mannschaftswertung im EuroVet Championat nicht mehr zu nehmen.

Euro-Vet 2024: Neugründung des Veterinary Jumping Club

Neben dem sportlichen Wettkampf diente die Euro-Vet 2024 der fachlichen Fortbildung sowie dem geselligen Miteinander. Darüber hinaus wurde im Rahmen des Turniers der Veterinary Jumping Club (VJC) gegründet, der springreitende Tierärzte in Europa weiter vereinigen soll. Neben der im Zwei-Jahres-Rhythmus stattfindenden Euro-Vet sollen damit zukünftig drei bis vier gemeinsame Turnierteilnahmen im Jahr sowie der gemeinsame Besuch von Springlehrgängen geplant werden.

Die Euro-Vet 2024 lief zur vollen Zufriedenheit der Organisatoren Dr. Julius Krawczyk und Dr. Frank Reimann, die vor allem die hervorragenden Turnierbedingungen und den reibungslosen Ablauf zu loben wussten.

