Europameisterschaften 2021 in Dressur und Springen, beide in Deutschland

Die FEI hat heute Abend bekannt gegeben: Es wird 2021 Europameisterschaften in Dressur und Springen geben, und beide werden in Deutschland ausgetragen.

Die Europameisterschaften 2021 im Springen finden vom 30. August bis 4. September in Riesenbeck statt auf der Anlage von Ludger Beerbaum.

Die Europameisterschaften 2021 in der Dressur wurden an Hagen vergeben, an den Hof Kasselmann, wo ja auch 2005 schon mal eine EM ausgerichtet wurde.

Der Beschluss wurde gestern via Videokonferenz vom FEI Vorstand gefasst. Eigentlich hatte es ja geheißen, es werden in Anbetracht der verschobenen Olympischen Spiele keine Europameisterschaften 2021 geben. Aber die Europäische Reiterliche Vereinigung wie auch einige andere europäische nationale Vereinigungen haben die FEI gedrängt, das noch einmal zu überdenken. So kam der gestrige Beschluss zustande.

Ein kleines Fragezeichen gibt es aber anscheinend noch, wie man dem Kommentar von FEI Präsident Ingmar de Vos wohl entnehmen muss. Sie seien „froh, so großartige Veranstaltungsorte wie Riesenbeck und Hagen zu haben, die die Europameisterschaften in Dressur und Springen im kommenden Jahr ausrichten können“. Und weiter: „Wir freuen uns auf die letztendliche Bestätigung von den beiden Organisatoren.“

„Diese Championate sind ein großartiges Beispiel der Zusammenarbeit der FEI, EEF, der Deutschen Reiterlichen Vereinigung, der beiden Organisatoren und allen anderen Beteiligten, mit der den Wünschen der anderen Verbände und der Reiter entsprochen werden konnte.“

Allerdings wird es keine Europameisterschaften der Vielseitigkeitsreiter geben. Alle Organisatoren, die ursprünglich Interesse bekundet hatten, seien nach und nach wieder abgesprungen.

Auch wird es keine Para-EM geben, damit die Athleten sich ganz auf die Paralympics konzentrieren können.