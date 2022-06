FEI benennt die Veranstaltungsorte für Championate bis 2026

Der Weltreiterverband FEI hat die Austragungsorte und Daten (zumindest näherungsweise) für die anstehenden Championate bis 2026 bekannt gegeben.

So hat die FEI beschlossen, dass das Weltcup-Finale der Spring- und Dressurreiter sowie der Voltigierer 2025 in Basel stattfinden soll. Bordeaux ist Gastgeber für die Vierspänner-Fahrer. 2026 reisen Dressur- und Springreiter nach Fort Worth in Texas, USA.

Für die nächsten zwei Jahre waren die Austragungsorte bereits vorher bekannt gegeben worden. 2023 ist erneut Omaha, USA, Gastgeber. 2024 sollen die Dressur- und Springreiter ihre Weltcup-Finals in Riad, Saudi-Arabien, austragen.

Außerdem wurden weitere Championate vergeben:

Springen

Südamerikanische Nachwuchsmeisterschaften vom 24. bis 29. Oktober 2023 in Porto Alegre (BRA)

Weltmeisterschaften der jungen Springpferde in der zweiten Septemberhälfte 2024 in Lanaken (BEL)

Europameisterschaften für Junge Reiter, Junioren und Children vom 11. bis 14., 18. bis 21. oder 25. bis 28. Juli 2024 in Kronenberg (NED)

Europameisterschaften der Ponyreiter Mitte Juli 2024 in Opglabbeek (BEL).

Dressur

Europameisterschaften für U25- und Junge Reiter vom 16. bis 21. Juli 2024 in St. Margarethen (AUT)

Europameisterschaften für Junioren und Children Mitte Juli 2024 in Opglabbeek (BEL)

Europameisterschaften der Ponyreiter Mitte Juli 2024 in Opglabbeek (BEL)

Vielseitigkeit

Europameisterschaften für Junioren und Junge Reiter vom 15. bis 18. August 2024 in Strzegom (POL)

Weltmeisterschaften der jungen Vielseitigkeitspferde 2024 (Datum steht noch nicht fest) in Lion d’Angers (FRA)

Distanz

Weltmeisterschaften der jungen Distanzpferde im September 2024 in Arborea (ITA)

Europameisterschaften der Junioren und Jungen Reiter im September 2024 in Arborea (ITA)

Voltigieren

Weltmeisterschaften der Jungen Voltigierer vom 26. bis 30. Juli 2023 in Flyinge (SWE)

Europameisterschaften der Junioren und Jungen Voltigierer vom 15. bis 21. Juli 2024 in Bern (SUI)

Noch nicht klar ist, wo 2023 die Weltmeisterschaften der jungen Fahrpferde stattfinden. Hier wurde ein neuer Bewerbungsprozess gestartet.