German Masters künftig ohne Gotthilf Riexinger und Hauke Schmidt

Das „Aachen der Hallenturniere“, die Stuttgart German Masters, werden ab 2017 ohne die bis dato wichtigsten Männer im Hintergrund stattfinden.

Nach mehr als drei Jahrzehnten internationalem Spitzenpferdesport in der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle übergibt Gotthilf Riexinger, Sohn eines Landwirts und Pferdezüchters aus Baden-Württemberg und als Reiter und Fünf-Sterne-Dressurrichter aktiv, die Zügel an einen Nachfolger. Gegenüber St.GEORG erklärte er: „Stuttgart ist eine tolle Veranstaltung für den Reitsport, die von Anfang an für Furore gesorgt hat. Was uns besonders auszeichnet ist der Spitzensport, das Rahmenprogramm und Sponsoren, die uns teilweise seit über drei Jahrzehnten unterstützen.“ Er sei ein bisschen müde, sagt der 68-Jährige aus Reutlingen. „Wenn ich ehrlich bin, wäre es schon nach 30 Jahren genug gewesen.“

Turnierchef Riexinger und der bisherige Turnierdirektor Hauke Schmidt sollen ab 2017 durch eine drei-Mann-starke sportliche Führungsebene abgelöst werden: Kai Huttrop-Hage, Geschäftsführer des Gestüts Albführen, Springausbilder Andreas Krieg und Carsten Rothermund, Leiter der FN-Abteilung Veranstaltungsmanagement. Gotthilf Riexinger verabschiedet sich zwar aus Stuttgart, aber die Baden Classics wird er weiterhin betreuen.

