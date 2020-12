Hengsthaltung Kemper: Online-Auktion startet heute!

Eine Komposition exquisiter und leistungsstarker Blutlinien befindet sich in dem Lot der dritten Auktion der Hengsthaltung Kemper. Unter strengen Hygienevorschriften können die Pferde während der Online-Auktion vom 16. bis 22. Dezember vor Ort ausprobiert werden.

Die erlesene Kollektion junger Dressur- und Springpferde ist eine Offerte mit Potential, von dem erstklassigen Amateurpferd bis hin zu einem internationalen Spitzensportler. Die Springpferde sind mit erfolgsgekrönten Pedigrees aus bedeutenden Mutterstämmen gezogen und bilden von dem dreijährigen Youngster bis hin zum Championats Finalisten ein rundes Portfolio für den gehobenen Anspruch. Die hochkarätige Dressurpferdekollektion besteht aus drei bewegungsstarken und top modernen Spitzenpferden, denen nicht nur durch ihre vielversprechende Abstammung der Weg für den Dressursport geebnet ist.

Nachfolgend finden Sie exklusive Videos der Kollektion.

Lot 1: Romantic Prinz v. Rock Forever

Romantic Prinz ist ein bildschöner Hengst mit herausragender Bewegungsdynamik.

Der vierjährige gekörte Rock Forever Nachkomme ist ein Bilderbuchhengst, wie man ihn schöner nicht malen kann. Mit einer herausragenden Bewegungsdynamik ausgestattet, überzeugt er mit einer außergewöhnlichen Schwungentfaltung im Ablauf. Bereits bei der Körung in Münster Handorf brillierte er nebst seinem besonderen Interieur und Exterieur mit drei außergewöhnlichen Grundgangarten an der Longe. Mit Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit trägt der Hengst sich locker schwingend und zeigt eine deutliche Bergauf-Tendenz im Trab und im Galopp. Gelassen und gut durch den Körper schreitend ist auch der Schritt, neben den anderen Grundgangarten, von bester Qualität. Er beendete die HLP mit der Traumnote 8,59 und war mehrfach siegreich in Reitpferdeprüfungen. Als Vizechampion des Oldenburger Landeschampionats wurde er außerdem anschließend Finalteilnehmer im Bundeschampionat des Deutschen Reitpferdes bei den dreijährigen Hengsten in Warendorf.

Vater Rock Forever war Reservesiegerhengst, Westfalenchampion, Vize-Bundeschampion, Burg-Pokal-Dritter, Jugend-DM-Vierter und Grand Prix-Sieger. ROMANTIC PRINZ OLD entspringt dem hannoverschen Stamm der Cocula. Aus seinem direkten Mutterstamm entspringt unter anderem das in den USA erfolgreiche Dressurpferd D.J. Black.

Lot 2: Santa’s Girl v. Secret

Eine elegante Stute in schwarzer Jacke mit herausragenden Grundgangarten.

Die zweieinhalbjährige schwarz-gemantelte Tochter des Secret ist das jüngste Pferd dieser Kollektion. Mit einem weit entwickelten Körper gelingt es ihr schon nach kurzer Zeit, ausbalanciert ihre herausragenden Grundgangarten ausgebunden an der Longe zu präsentieren. Dieses junge Juwel begeistert nicht nur durch ihr Bewegungspotential, sondern ebenfalls durch ihre lobenswerte Lernbereitschaft und ihren liebevollen Charakter. Takt, Losgelassenheit und Anlehnung zeigt sie in der alltäglichen Longenarbeit und bringt durch ihr modernes Fundament ein hohes Versammlungspotential mit. Ihr Vater, der Vizeweltmeister Secret, entwickelt sich bereits mit 6 Jahren zu einem Spitzensportler und einem der gefragtesten Nachwuchshengste. Ihre Schwester Belle Amie (v. Bon Coeur) war bereits siegreich in einer Dressurpferdeprüfung.

Lot 3: Fashionable v. Fürsten Look

Eine wunderschöne Fürsten-Look Tochter in feinster Aufmachung und mit viel weiblichem Charme.

Es präsentiert sich hier eine wunderschöne Fürsten-Look Tochter in feinster Aufmachung und mit viel weiblichem Charme. Die erst vierjährige Rappstute zeigt sich in der täglichen Arbeit mit einer enormen Rittigkeit und Leistungsbereitschaft. Mit einem herausragenden Trab ausgestattet, wächst sie im Laufe der Ausbildung oft über sich hinaus und zeigt eine deutliche Bergauf-Tendenz. Im Galopp trägt sie sich bereits in sicherer Selbsthaltung sowie der gewünschten Lastaufnahme und einer guten Balance auf beiden Händen. Das losgelassene Schreiten mit viel Raumgriff und Rückenaktion komplementiert die drei sehr guten Grundgangarten. Stets mit viel Elastizität und durch den Körper schwingend, erlernt sie Lektionen sicher und spielerisch und lässt auf eine freudenbringende Zukunft schließen. Fashionable ist nicht nur ein Pferd für die Galerie, sondern bringt alle Voraussetzungen für eine erfolgreiche Karriere im Viereck mit sich.

Ihr Vater Fürsten-Look war nicht nur Bronzemedaillengewinner auf der Dressurpferde WM 2018, sondern ließ schon als Siegerhengst, als HLP Dressursieger, Hannoveraner Champion, Bundeschampion und Hauptprämiensieger seine große Karriere erahnen. Aus ihrer direkten Mutterlinie entstammen viele erfolgreiche Sportpferde, darunter der Grand Prix Sieger Soiree d`Amour OLD und der gekörte Hengst Honoré du Soir.

Lot 4: Update v. United Touch S

Ein typvoller, großrahmiger Youngster mit unbegrenztem Vermögen.

Dieser groß aufgemachte United Touch Sohn ist der zweite springblutgeprägte Youngster dieser exquisiten Kollektion. Schon beim Freispringen stechen vor allem das Vermögen und die Vorsicht am Sprung ins Auge – Eigenschaften, die auch bei der Arbeit unter dem Sattel auffallend konstant bleiben. Ebenfalls im Frühsommer angeritten, durfte dieser bildschöne Fuchs den Sommer auf der Wiese genießen und wurde zeitgleich mit Cartier schonend an die ersten Hindernisse unter dem Reiter gewöhnt. Mit zunehmender Freude an der Arbeit entwickelt er schnell Sicherheit am Sprung und kann sich bereits hervorragend ausbalancieren. Update ist ein absolutes Verlasspferd, das trotz seines jungen Alters stets die Übersicht behält und lernwillig aufgeschlossen für neue Aufgaben ist. Seine Mutter Dilana und dessen Mutter Landora konnten sich selbst bis zur Springpferdeprüfung, bzw. Springprüfung der Klasse L hoch platzieren.

Lot 5: Frieda S v. F-One USA

Diese vermögende und hochmoderne Stute ist ein Juwel für den Sport und für die Zucht.

Aus der leistungsgeprägten Zucht von Julius Peter Sinnack zeigt sich eine bildschöne und hochmoderne Stute für den gehobenen Springsport. Seit erst knapp einem Jahr unter dem Sattel beweist sie täglich eine hervorragende Grundeinstellung und eine schnelle Lernfähigkeit. Vorsichtig und ehrgeizig meistert die fünfjährige F-One USA Tochter von Beginn an die Arbeit am Sprung und konnte sich trotz ihrer erst kurzen Ausbildung bereits in Springpferdeprüfungen bis zur Klasse M hoch platzieren.

In ihrem direkten Mutterstamm (zweite Mutter) findet man das Erfolgspferd Luca 17 (Golden Girl), die sich unter Christian Ahlmann international 1.50m platzierte. Zahlreiche Geschwister von Frieda konnten sich ebenfalls im großen Parcours behaupten und viele brachten sporterfolgreiche Nachkommen.

Lot 6: Cartier v. Chacoon Blue

Eine charakterstarke Stute mit allen Möglichkeiten für den großen Parcours.

Die blütenweiße Schimmelstute ist eine von zwei Youngstern, die die Springkollektion komplementieren. Diese großrahmige Stute mit dem wachen Blick zeigt ihre Stärken vor allem in einer enormen Grundschnelligkeit am Bein, einem guten Auge am Sprung und einem starken Willen zur Arbeit. Im Freispringen löst sie spielerisch die ihr gestellten Aufgaben und weiß, sich die Distanzen passend zu machen. Nach dem Anreiten im Frühsommer und einer dreimonatigen Reitpause lernte die Chacoon Blue Tochter im November die ersten Sprünge unter dem Sattel kennen. Auch hier beweist sie Übersicht, Körpergefühl, Schnellkraft und eine gute Balance für die kurze Ausbildungszeit. In der alltäglichen Arbeit zeigt Cartier einen sehr guten Charakter und ein hohes Maß an Ehrgeiz. Ihr einziger Bruder Looping ist bis 1.40m mit Thomas Brandt erfolgreich. Aus der dritten Mutter stammt unter anderem der Hengst Giorgione, der z.B. den zweiten Platz im CDIO Nations Cup – Aachen unter Dr. Wilfried Bechtolsheimer für Deutschland erreichte.

Lot 7: Connycor v. Carrico

Hocherfolgreich, bildschön und unkompliziert präsentiert sich diese vermögende Stute.

Die zweimalige Bundeschampionatsfinalistin Connycor präsentiert sich mit viel Übersicht und einer hohen Grundrittigkeit. Willig und unkompliziert löst sie spielerisch die gestellten Aufgaben und beweist eine konstante Leistungsstärke im Parcours. Vermögen gepaart mit sehr guten Grundgangarten und einer hervorragenden Einstellung führten die sechsjährige Stute bereits zum Sieg in Springpferdeprüfungen der Klasse M mit der Traumnote 8,7. In diesem Jahr konnte sich die Carrico Tochter im 1.35m Springen platzieren. Connycor brachte bereits zwei Nachkommen, von denen eine den Freispringwettbewerb in Heiden mit der Note 8,8 für sich entscheiden konnte.

In ihrem direkten Mutterstamm (zweite Mutter) finden wir Edekas Connycor, die sich mit Stefan Eder international einen Namen machte und sich unter anderem an fünfter Stelle bei CSI5*-W – London Olympia platzieren konnte. Ihr Halbbruder Torquino ist ein gekörter Hengst von Tornesch, der bereits im Springen, in der Dressur und in der Vielseitigkeit einige Erfolge sammeln konnte.

Lot 8: Cotton Club v. Cornet Obolensky

Dieser Bundeschampionatsfinalist brilliert mit auffälliger Manier und einer besonderen Schnellkraft am Sprung.

