In Deutschland gezogener Ace Impact gewinnt Prix de l’Arc de Triomphe

Er ging als Favorit ins Rennen und wurde seiner Rolle treu: Der dreijährige von Waltraut Spanner gezogene Hengst Ace Impact ist der Sieger im wichtigsten Pferderennen der Welt, dem Prix de l’Arc de Triomphe.

Ace Impact ist ein dreijähriger Hengst v. Cracksman, der wiederum Sohn des berühmten Frankel ist. Der Braune steht im Besitz von Gousserie Racing und Serge Stempniak und kam bei seiner Züchterin Waltraut Spanner in Bad Wiessee zur Welt. Trainiert wird Ace Impact im Stall des Franzosen Jean-Claude Rouget. Mit 2,9:1 startete er unter dem Jockey Cristian Demuro aus Italien im 15er-Feld und ließ vor den rund 60.000 Besuchern keine Zweifel an seiner Dominanz aufkommen. Der Dreijährige hatte bisher alle fünf Rennen, die er gestartet war, gewonnen. Mit eindreiviertel Längen Vorsprung gelang Ace Impact das nun auch in ParisLongchamp über die 2.400 Meter Distanz.

2.857.000 Millionen Euro brachte Ace Impact seinen Besitzern damit an Siegprämie ein. Westover belegte Rang zwei in vor dem Außenseiter Onesto, sowie dem japanischen Gast Through Seven Seas.

Es war ein Novum in der Geschichte des prestigeträchtigen Prix de l’Arc de Triomphe, dass nicht weniger als drei in Deutschland trainierte Pferde an den Start gingen. Die beste Platzierung dieser drei Pferde erreichte der Derbysieger von 2021, Sishafan. Er wurde Siebter. Der Derbysieger Fantastic Moon belegte mit Rene Piechulek als Jockey Platz elf. Piechulek hatte den Prix de l’Arc de Triomphe 2021 mit Torquator Tasso gewinnen können.

