Isabell Werth auf Platz vier bei der Wahl zur „Sportlerin des Jahres“

Alljährlich werden in Baden-Baden im Rahmen einer feierlichen Gala Deutschlands erfolgreiche Sportler der zurückliegenden Saison geehrt. Rund 3000 Journalisten vergeben Punkte für die Athleten. Die Reiter schlugen sich wacker, allen voran Isabell Werth.

Jeweils 20 Sportler, Sportlerinnen und Mannschaften stehen zur Wahl für den Titel „Sportler des Jahres“. Bei den Frauen siegte mit überwältigender Mehrheit Leichtathletin Malaika Mihambo (25), Weltmeisterin im Weitsprung aus Doha vor Triathlon-Weltmeisterin Anne Haug und Gesa Felicitas Krause, ebenfalls eine Leichtathletin.

Isabell Werth, die dieses Jahr mit Bella Rose dreimal Gold bei den Europameisterschaften in Rotterdam gewonnen hat, belegte Rang vier. Vielseitigkeits-Europameisterin Ingrid Klimke war ebenfalls nominiert und wurde Zwölfte.

Herren

Bei den Herren setzte sich der Zehnkämpfer Niklas Kaul gegen den Triathlon-Rekordler Jan Frodeno durch, der dieses Jahr zum dritten Mal siegreich auf Hawaii war und das mit einer nie da gewesenen Zeit. Skispringer Markus Eisenbichler landete auf Rang drei.

Von den Reitern war keiner bei den Herren nominiert.

Mannschaften

In der Teamwertung standen die Skispringer ganz oben, gefolgt vom Deutschland-Achter und dem Tennis-Duo Krawietz/Mies, die im Juni überraschend die French Open gewinnen konnten.

Die Dressur-Equipe, die in Rotterdam überlegen EM-Gold in geholt hatte in der Besetzung Isabell Werth/Bella Rose, Dorothee Schneider/Showtime, Jessica von Bredow-Werndl/Dalera BB und Sönke Rothenberger/Cosmo, landete auf Rang acht.

Die Vielseitigkeitsreiter Ingrid Klimke/Hale Bob, Michael Jung/Chipmunk, Andreas Dibowski/Corrida und Kai Rüder/Colani Sunrise, die in Luhmühlen ebenfalls Europameister geworden waren, belegten Rang 15.