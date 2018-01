Karten für die PARTNER PFERD in Leipzig zu gewinnen!

Ein Turnier, drei Weltcup-Qualifikationen, dazu Messe und eine geniale Show – die PARTNER PFERD in Leipzig vom 18. bis 21. Januar ist das erste internationale Highlight im Turnierkalender 2018. Und Sie können dabei sein!

Wir verlosen nämlich Karten für dieses außergewöhnliche Pferdesportevent in der Leipziger Messe, bei dem sowohl die Springreiter als auch die Fahrer und die Voltigierer um Weltcup-Punkte kämpfen. Sie haben die Wahl, an welchem Tag Sie am liebsten in Leipzig dabei wären.

Am Freitag erwarten Sie im Tagesprogramm die ersten Runden der Voltigierer, der internationale IDEE KAFFEE-Preis der Springreiter sowie der Freispring-Cup des Deutschen Sportpferdes. Abends heißt es dann Vorhang auf für die Sparkassen Sport-Gala mit der Qualifikation zur Weltcup-Prüfung der Springreiter der großen Gala Show und schließlich dem ersten Kräftemessen der Vierspänner-Fahrer, die in Sachsen auf Weltcup-Punktejagd sind.

Der Samstag wartet unter anderem mit dem KASK Youngster Cup für die jungen Springpferde, dem Championat von Leipzig sowie dem HGW Nachwuchsförderpreis („Goldener Sattel“) auf. Am Abend geht es in die Leipziger Pferdenacht mit den Entscheidungen der Voltigierer, weiteren Showacts, dem PARTNER PFERD Speed-Cup und dem Kolibri-Preis sowie dem Six Bar-Springen.

Am Sonntag schließlich geht es um das Finale im KASK Youngster Cup, die Weltcup-Etappe der Springreiter, zugleich Großer Preis von Leipzig, sowie die Weltcup-Prüfung der Fahrer.

Weitere Infos zum Programm: www.partner-pferd.de

Wir verlosen …

… am Freitag: 2 x 2 Abendkarten sowie 3 x 2 Kombikarten.

… am Samstag: 1 x 2 Kombikarten.

… am Sonntag: 1 x 2 Kombikarten.

Mitmachen ist ganz einfach: Formular ausfüllen, abschicken, Daumen drücken! (Einsendeschluss: 12. Januar 2018)

