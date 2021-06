Lähden: Die Sieger der WM-Sichtung für Ponyfahrer und Zweispänner

Auf der Anlage von Anna und Christoph Sandmann im niedersächsischen Lähden fand am Wochenende die Sichtung der Zweispänner und Ponyfahrer für die bevorstehenden Weltmeisterschaften an. Daneben konnten sich aber auch die Vierspänner und Einspänner messen!

Einige der besten Ponyfahrer, Ein-, Zwei- und Vierspänner Deutschlands haben sich am Wochenende auf der Anlage von Christoph Sandmann getroffen. Für die Zweispänner und Ponyfahrer ging es da auch um was, denn im Hinblick auf die Weltmeisterschaften vom 9. bis 12. September in Kronenberg für die Zweispänner (NED), sowie die WM der Ponyfahrer in Le Pin Au Haras (16. bis 19. September, FRA) galt es, die Form zu überprüfen.

Zweispänner: Anna Sandmann siegt

Gleich zwei Gespanne stellte die amtierende Mannschafts-Europameisterin Anna Sandmann vor. Mit einem Gespann konnte sie die Wertung mit 134,85 Strafpunkten für sich entscheiden. Dahinter platzierte sich Vize-Weltmeister Sandro Koalick aus Drebkau (139,85). Dennis Schneiders aus Minden landete auf Rang drei (140,43).

Ponyfahrer

Sechs Pony-Vierspänner präsentierten ihre aktuelle Form in Lähden am Wochenende. Es siegte Niels Kneifel aus Wunstorf, der nicht nur die beste Dressur fuhr, sondern auch im Gelände der Schnellste war. Trotz zweier Fehler im Kegelparcours entschied er die Prüfung insgesamt für sich. Jacqueline Walter aus Minden fuhr vor auf Platz zwei (160,92), Rang drei wurde es für Sascha Zimmermann aus Krumke, der 205,32 Strafpunkte sammelte.

René Jeurink aus Emlichheim hatte bei den Pony-Zweispännern die Nase vorn. Er siegte mit 141,01 Strafpunkten vor dem Mindener Christof Weihe (146,53). Thomas Seitz wurde mit 160,20 Strafpunkten Dritter.

Fritz Otto-Erley, Koordinator Fahren bei der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN), machte sich einen ersten Überblick über die Leistungen der Fahrer. Letztlich werden aber die Deutschen Meisterschaften Klarheit über die bevorstehenden Nominierungen für die WM schaffen: „Bei den Deutschen Meisterschaften der Zweispänner und der Vierspänner am 12. bis 15. August in Drebkau werden wir eine Liste der infrage kommenden Teilnehmer für die anstehenden Championate aufstellen“.

Vierspänner

Die Vierspänner fuhren in Lähden eine Komibinierte Wertung, bei der Gastgeber Christoph Sandmann am Ende unangefochten den Sieg holte, trotz Fehlern im Kegelparcours (163,52). Tochter Anna verwies er so auf den zweiten Platz (165,50), der dritte Platz ging an Daniel Schneiders aus Österreich. Er sammelte 167,81 Strafpunkte.

Einspänner

Ein Familienduell gab es auch bei den Einspännern. Dieter Lauterbach aus dem hessischen Dillenburg, der auch Bundesjugendtrainer der Einspänner ist, siegte mit 120,14 Strafpunkten mit dem Wallach Dirigent vor seiner Ehefrau Claudia (128,35), die Velten angespannt hatte. Christoph Dieker aus Gescher wurde mit Nora Dritter (135,09).

Circa 500 Zuschauer verfolgten das Turniergeschehen dank eines bereits im vorigen Jahr angewendeten Hygienekonzept in Lähden live.

Quelle: FN