Lähden: Michael Brauchle ist Deutscher Meister der Vierspänner 2023

Michael Brauchle hat es im Anlauf auf seinen fünften Deutschen Meistertitel am Ende nochmal richtig spannend gemacht. Er hatte sich einen ansehnlichen Abstand auf die Konkurrenz vor dem abschließenden Kegelfahren erarbeitet. Doch dann machte Brauchle seinen Vorsprung selbst zunichte, gewann letztlich aber doch hauchdünn. Silber ging an Georg von Stein, Bronze sicherte sich Anna Sandmann.

Letztere hatte in der Dressur zunächst den idealen Einstieg erwischt und gewann diesen Teil der internationalen Fahrprüfung mit ihrem Gespann. Zugleich war diese internationale Prüfung die Wertungsprüfung für die Deutsche Meisterschaft der Vierspänner. Im Marathon (Gelände) spielte dann jedoch Michael Brauchle seine ganze Erfahrung aus und sicherte sich den Sieg in seiner Spezialdisziplin. Brauchle hatte auch bei der WM der Vierspänner die besten Zeiten im Gelände geliefert. Mit diesem Sieg und Platz sieben in der Dressur übernahm Brauchle die Führung vor der letzten Teilprüfung.

Brauchle zum Fünften

Am Schluss stand dann noch das Kegelfahren an. Dort fiel nicht nur bei Anna Sandmann, sondern auch bei Georg von Stein ein Ball, die vor der Prüfung auf dem Bronze- und Silberplatz rangierten. Somit war der Weg frei für Michael Brauchle: Er konnte sich erlauben, dass zwei Bälle fielen. Und dazu kam es dann auch und dann wurde auch die Zeit noch richtig knapp. Aber Brauchle schaffte es noch, innerhalb der erlaubten Sekunden zu bleiben und sicherte sich mit 153,45 Punkten am Ende knapp, aber bereits zum fünften Mal die Goldmedaille vor Georg von Stein (153,60 Punkte) und Anna Sandmann (156,98 Punkte), die diese zweite Bronzemedaille bei einer DM ihrer Karriere auf ihrer eigenen Anlage in Lähden im Emsland erreichte.

„Das war vielleicht spannend, da hat der Michi das so gerade noch nach Hause gefahren“, so das Fazit von Bundestrainer Karl Heinz Geiger nach nach der Runde von Michael Brauchle im Hindernisfahren. „Es war wieder ein ganz tolles Turnier, wie wir das in Lähden kennen, das haben Christoph und Anna und das ganze Team in Lähden mal wieder sehr gut hinbekommen“, so Geiger.

Rene Poensgen und Markus Stottmeister reihten sich hinter den Medaillisten auf den Rängen vier und fünf ein. Beide waren im Kegelfahren fehlerfrei geblieben, sehr zur Freude des Bundestrainers. Auch Veranstalter Christoph Sandmann ging bei der DM an den Start. Jedoch gab er im Gelände auf, als eines seiner Pferde Nasenbluten bekam. Ebenfalls an den Leinen zu sehen war Mareike Harm in Lähden. Sie musste auf eines ihrer erfahrenen Pferde verzichten und spannte bei der Gelegenheit Zalando an, der ursprünglich nur zum Training mit nach Lähden kommen sollte. Harm startete als Testfahrerin bei der DM.

Sieg in der internationalen Prüfung an Ijsbrand Chardon

Der Deutsche Meister Michael Brauchle war nicht der, der die internationale Fahrprüfung gewann. Denn dort hatte der Niederländer Ijsbrand Chardon die Nase vorn und verwies die drei DM-Medaillisten auf die Plätze. Bei den Zweispännern gab es den Sieg für Max Berlage aus Nettetal vor Dennis Schneiders aus Petershagen. In der internationalen Prüfung für Pony-Vierspänner belegt Steffen Brauchle als bester deutscher Fahrer Platz drei. In der Kombinierten Wertung der Pony-Zweispänner wird Christof Weihe (Petershagen) Zweiter.

